Love Island 2020: Granate Laura schnappt sich Tobias!

Weiblicher Granaten-Alarm auf der Liebes-Insel – Laura schnappt sich nach dem Speed-Dating bei “Love Island” gleich Tobias, um eine Nacht mit ihm in der Private-Suite zu verbringen. Mega glücklich darüber, packt der 30-Jährige seine besten Flirttricks aus, um Laura zu beeindrucken.

Nach dem Speed-Dating-Marathon darf die neue Granate Laura sich einen heißen Islander für ein weiteres Kennenlernen aussuchen. Die Wahl fällt auf Tobias – Sachen packen und ab in die Private-Suite, hier geht es gleich in die zweite Date-Runde inklusive Übernachtung. „Mir hat auf den ersten Blick der Tobi gefallen. Er hat so ne krasse Ausstrahlung“, schwärmt Laura. Die zwei machen sich in einer Tour Komplimente und schöne Augen. Tobias verkippt sein Getränk und zieht das nasse Hemd aus. Gute Flirttaktik! Den Moment nutzt der 30-Jährige charmant, um Laura seinen durchtrainierten Körper und seine Tattoos zu zeigen.

Laura und Tobias landen im Bett

Laura zögert nicht lange, berührt und streichelt über Tobias Haut. “Die find ich sexy”, bestaunt Laura seine Tattoos. Tobias legt Laura seine Fliege um den Hals, „Ob ich heute nichts mehr trage, außer diese Fliege?“, flirtet Laura heftig mit Tobias, der damit mehr als einverstanden ist: „Ich mag die Laura richtig gerne, die ist auf jeden Fall eine richtige Granate.“. Und schwupps geht es auch schon ins Bett. RTLZWEI zeigt “Love Island – Heiße Flirts und wahre Liebe” immer montags bis freitags und sonntags um 22:15 Uhr. Die Folgen sind im Anschluss sieben Tage lang bei TVNOW verfügbar. Mehr News zu “Love Island” und den Kandidaten gibt es HIER bei KUKKSI.