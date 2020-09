Love Island 2020: Giulio oder Josua – Wen schickt Chiara nach Hause?

Liebeschaos bei Chiara! Giulio oder Josua? Bei welchem Islander schlägt das Herz der Blondine höher? Bei ihrer heißen Pole Dance-Performance bringt sie auf jeden Fall das Blut ihrer beiden Verehrer mächtig in Wallung. Mit Josua war die Studentin bei „Love Island“ lange vercouplet, beide kennen sich gut. Es ist dann aber Giulio, den sie bei einem Kuss-Spiel intensiv auf den Mund küsst. Und dann ist es soweit: Cathy Hummels betritt den Garten und startet die vierte Paarungszeremonie, bei der am Ende ein männlicher Islander seine Koffer packen muss.

Eine Pole Dance-Stange erfreut die Islander im Garten der Villa. Expertin Chiara ist sofort Feuer und Flamme und zeigt, wie es geht. Wahnsinn! Alle sind mega beeindruckt. „Geil, geil, geil, geil – sehr geil!“, kreischt Aurelia. Kinderleicht sieht es aus, wie die Blondine mit einem Strahlen im Gesicht an der Stange performt. „Du bist ja eine Maschine!“, staunt Luca, der scheinbar auch Eindruck schinden will.

„Ich zeige euch gleich, wie sexy ich an der Stange sein kann!“ Doch so richtig hin kriegt es der Animateur nicht. Allein das Umfassen der Stange bereitet dem 24-Jährigen Schwierigkeiten. Da schauen doch alle lieber weiterhin Chiara zu. Besonders ihre größten Fans, Giulio und Josua, kriegen Stielaugen. „Was mich an Chiara begeistert, ist ihre tolle Ausstrahlung und ihr super süßes Lächeln!“, gesteht Josua grinsend. Giulio setzt noch einen drauf: „Ich habe mich tatsächlich dabei erwischt, wie ich sie beobachtet habe. Ich musste die ganze Zeit hingucken. Das war schon echt ein schöner Anblick!“

Henrik verscherzt es sich mit Marc

Jeder muss Jeden einmal küssen! So will es das Kuss-Spiel. Erst sind die Girls dran, die die „blinden“ Boys der Reihe nach abknutschen müssen. Völlig unerwartet gibt Chiara Giulio einen fetten Kuss auf den Mund und Josua bekommt nur einen Schmatzer auf die Wange. „Das war mit Abstand der beste Kuss. Für den gebe ich neun Punkte“, so Giulios Wertung. Eine Abmahnung holt sich dagegen Henrik ein. Der küsst einfach alle Islanderinnen auf den Mund, züngelt sogar bei Chiara. „Das hat mich irritiert. Da kam irgendwie die Zunge und dann doch nicht“, so die Blondine nach der Kussattacke. Irgendwas zur Verteidigung zu sagen, Henrik? „Ich finde es langweilig, wenn alle immer denken, sie sind jetzt komplett krass vercoupelt und dann gibt es nur einen Kuss auf die Wange. Deswegen habe ich versucht ein bisschen Action reinzubringen!“ Die soll er haben! Marc ist sauer: „Er hat bei mir echt einen wunden Punkt getroffen, als er Anna auf den Mund geküsst hat.“

Chiara muss sich entscheiden

„Wie emotional waren die letzten Tage für dich?“, will Cathy Hummels zu Beginn der vierten Paarungszeremonie von Chiara wissen. Die Blondine ahnt, dass es am Ende an ihr liegen wird, welcher männliche Single, also ob Josua oder Giulio, nach Hause gehen muss. „Sehr emotional, das war schon ein ganz schönes Gefühlschaos für mich!“, so die 23-Jährige. Auch die Singlemänner wissen, wie eng es ist. „Wirklich glücklich bin ich aktuell nicht“, erklärt Josua. Auch Giulio sieht alles andere als happy aus: „Ich fühle mich von Chiara schon sehr angezogen. Ich habe auf jeden Fall Alles gegeben. Mehr steht jetzt nicht mehr in meiner Macht.“ RTLZWEI zeigt „Love Island – Heiße Flirts und wahre Liebe“ immer montags bis freitags und sonntags um 22:15 Uhr. Die Folgen sind im Anschluss sieben Tage lang bei TVNOW verfügbar. Mehr News zu „Love Island“ und den Kandidaten gibt es HIER bei KUKKSI.