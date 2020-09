Love Island 2020: Giulio ist raus! Das sind die neuen Couples

Die nächste Paarungszeremonie stand an und die Frauen waren am Zug. Cathy Hummels macht Ernst: „Ihr habt bestimmt schon selber mal nachgezählt, wir haben sechs Jungs und fünf Mädels und das kann nicht aufgehen. Darum werden wir heute einen Gleichstand herbeiführen. Somit wird ein Single-Boy die Villa heute verlassen müssen.“ Chiara hat dabei die Fäden in der Hand und muss entscheiden, welcher Boy gehen muss.

Das sind die neuen Couples

Melina und Tim

„Die Person, für die ich mich heute entscheide, bei der ich mich unfassbar wohlfühle, wenn ich in seinen Armen liege, ist Tim“, verkündet Melina und küsst ihren Tim leidenschaftlich, als er zu ihr vortritt. „Wir sind ein glückliches Couple. Ich habe eine wunderbare Frau an meiner Seite!“, schwärmt Tim von Melina.

Nathalia und Luca

„Ich finde es unglaublich schön, wie du immer meine Nähe suchst. Wie aufmerksam du bist“, die Brasilianerin fühlt sich in Lucas Armen wohl und geborgen und wählt ihn aus. Luca strahlt über beide Ohren. Jetzt sind die beiden offiziell ein Couple.

Anna und Marc

Bei der Paarungszeremonie findet Anna schöne Worte für Marc, mit dem sie weiterhin ein Couple sein möchte: „Der Mann, für den ich mich heute entscheide, schafft es nicht nur mir jeden Tag ein Lächeln ins Gesicht zu zaubern, sondern schafft es auch, dass ich mich sehr, sehr wohlfühle. Und das hatte ich noch bei keinem Anderen.“

Aurelia und Henrik

Die 23-jährige Aurelia hat mit Henrik schon viele Höhen und Tiefen erlebt, entscheidet sich aber auch heute für ihn: „Der Mann, den ich heute wähle hat sehr viele Emotionen in mir hervorgerufen – positive, wie negative. Hat mich auch schon zu Tränen gebracht. Aber dennoch ist da was, was mich nicht loslässt, weiter kämpfen lässt. Und mein Bauchgefühl sagt mir einfach, dass es richtig ist.“ Henrik freut sich über Aurelias Entscheidung und verspricht ihr, sich zukünftig mehr Mühe zugeben.

Chiara und Josua

Chiara hört auch auf ihr Herz und Bauchgefühl: „Und deswegen entscheide ich mich für Josua“. Somit ist das Ex-Couple wieder vereint. Josua ist noch immer hin und weg von Chiara: „Jeder hier weiß, dass ich seit Tag eins nur Augen für Chiara hatte und daran hat sich auch nichts geändert. Ich ertappe mich immer selbst dabei, wenn ich ihr tief in die Augen schaue, wie mein Herz anfängt ein bisschen schneller zu schlagen“. Für Chiara war die Entscheidung am Ende klar:

„Ich gönne es dir mehr, hier jemanden zu finden“. Was Chiara wohl damit meint? Gibt es doch noch ein Liebes-Comeback für Barbie und Ken? Somit bleibt Giulio als Single übrig und muss die Traumvilla verlassen. Zum Abschied heißt es noch mal Gruppenkuscheln mit allen und die Girls singen „Sexy Boy“ für ihn. Dann ist es vorbei und Giulio zieht aus. Er nimmt es aber sportlich: „Jetzt ist es gerade schon extrem hart, ein scheiß Gefühl auf jeden Fall. Aber es sollte vielleicht einfach nicht sein“. RTLZWEI zeigt „Love Island – Heiße Flirts und wahre Liebe“ immer montags bis freitags und sonntags um 22:15 Uhr. Die Folgen sind im Anschluss sieben Tage lang bei TVNOW verfügbar. Mehr News zu „Love Island“ und den Kandidaten gibt es HIER bei KUKKSI.