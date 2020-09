Love Island 2020: Funkt es zwischen Laura und Murat?

Hübsche Überraschung für die Männer! In der Private-Suite wartet Granate Laura (21, Teamleiterin und Angestellte im Einzelhandel aus Kassel) und will mit allen Boys ein Einzeldate! Und die selbstbewusste Dunkelhaarige bekommt nicht nur das. Sie entscheidet am Ende auch mit welchem Islander sie ungestört in der Private-Suite ihre erste “Love Island“-Nacht verbringen möchte.

Naaaaaaaaaaachricht! Eine neue weibliche Granate wartet in der Private-Suite. „Blaue Augen, dunkle Haare und alle Männer haben gleich Kopfkino“, lacht Tim, der als erster Islander Laura daten durfte. Die Granate will aber alle Männer einzeln kennenlernen. Die Islanderinnen sind alles andere als happy. Tobi bringt es auf den Punkt: „Ich glaube, dass momentan der ein oder anderen Frau der Arsch auf Grundeis geht!”

Für wen wird sich Laura entscheiden?

Besonders Chiara ist stinkig, als ihr Melvin zu seinem Speed-Date geht. “Ey, Couple“, brüllt sie mahnend und mit Todesmine durch den Garten. Am Ende der Date-Night ist es Murat, der am meisten von Laura beeindruckt ist. “Mein Typ Frau bist genau du, ohne Scheiß“, so der 24-Jährige ehrlich zu der 21-jährigen Schönheit. “Da schmilzt mein Herz sofort.“ Werden seine Gefühle erwidert? Wählt Laura den Kölner aus und bittet ihn die Nacht mit ihr in der Private-Suite zu verbringen? RTLZWEI zeigt “Love Island – Heiße Flirts und wahre Liebe” immer montags bis freitags und sonntags um 22:15 Uhr. Die Folgen sind im Anschluss sieben Tage lang bei TVNOW verfügbar. Mehr News zu “Love Island” und den Kandidaten gibt es HIER bei KUKKSI.