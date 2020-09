Love Island 2020: Diese Szenen wurden nicht im TV gezeigt!

Chiara Antonella war bei “Love Island” das Couple von Student Josua Günther. Doch eine Granate hat der Beauty gehörig den Kopf verdreht: Bei Melvin Pelzer wurde sie schwach. Doch der Hottie ist kein Unbekannter, denn er ist der Ex-Freund von gerda Lewis.

Eigentlich hätte Chiara Antonella ihn erkennen müssen, denn sie folgt Gerda Lewis schon länger bei Instagram. Doch darüber hat sie in der Show kein einziges Wort verloren – zumindest wurde das im TV nicht gezeigt. “Leute, ich muss dazu sagen, Chiara folgt mir schon länger auf Instagram, eigentlich müsste sie Melvin kennen, aber wer weiß, ob sie ihn kennt”, schrieb Gerda Lewis darauf bei Instagram. Ein anderer Islander hat ihn dafür sofort erkannt – und zwar Henrik Stoltenberg! “Er sieht aus wie Melvin Pelzer”, meinte der Kandidat.

Das Rätsel wurde aufgelöst

Doch das Social-Media-Team von “Love Island” hat das Rätsel später aufgelöst. “Was nicht gezeigt wurde: Chiara kennt Melvin. Wenn man den Melvin vor lauter Islandern nicht sieht. Das habt ihr im TV nicht gesehen: So hat Chiara Melvin erkannt”, heißt es auf dem offiziellen Instagram-Account der Sendung.

Chiara hat Melvin doch erkannt

Später hat Chiara dann Melvin doch erkannt. “Jetzt weiß ich auch, wieso du mir bekannt vorkommst, […] Du warst zusammen mit Gerda!”, meint sie zu ihm. “Das habe ich vorher gar nicht gerafft. […] “Ich schaue sogar immer die Storys von ihr an”, so die Blondine weiter. Für Melvin ist die Vergangenheit aber unwichtig – er schaut in die Zukunft und will deshalb bei “Love Island” auch eine neue Liebe finden. Chiara hat es jedenfalls auf Melvin abgesehen – ob es zwischen den beiden funken wird? RTLZWEI zeigt “Love Island – Heiße Flirts und wahre Liebe” immer montags bis freitags und sonntags um 22:15 Uhr. Die Folgen sind im Anschluss sieben Tage lang bei TVNOW verfügbar. Mehr News zu “Love Island” und den Kandidaten gibt es HIER bei KUKKSI.