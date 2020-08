Love Island 2020: Deshalb macht Marc wirklich mit!

Bei RTLZWEI geht es wieder los: Am 31. August 2020 startet die neue Staffel von „Love Island – Heiße Flirts & wahre Liebe“. Bei KUKKSI erzählt Marc, weshalb er im TV die große Liebe sucht.

Die Kandidaten ziehen in eine Villa auf Mallorca und verbringen dort den Sommer ihres Lebens. Dort treffen die Hotties und Beach-Babes auf andere Singles und flirten, was das Zeug hält. Vielleicht finden die Kandidaten auch ihre große Liebe – oder eben auch nicht.

Marc wurde bei Instagram angefragt

Zu den Kandidaten gehört auch Marc. Bei „Love Island“ will der Hottie endlich seine Traumfrau finden – aber wie hat er eigentlich auf die Anfrage für das Kuppelformat reagiert? „Ich wurde über Instagram angeschrieben, habe mir ein paar Tage Zeit genommen und habe überlegt, ob das etwas für mich wäre. Ich bin jetzt seit 1,5 Jahren Single, weil ich mir ganz viel Zeit für mich selbst, mein Studium und fürs Arbeiten genommen habe. Nebenher fahre ich auch noch leidenschaftlich Mountainbike“, sagt Marc im exklusiven Interview mit KUKKSI.

Er will bei Love Island seine Traumfrau finden

„Aber jetzt ist der Zeitpunkt gekommen, dass ich mal wieder jemanden festes an meiner Seite haben möchte. Das tolle an dem Format ist, dass man bestenfalls vier Wochen zusammen in einer Villa ist – ohne Instagram, ohne irgendwelche externen Einflüsse – so dass man wirklich Zeit hat, sich aufeinander zu konzentrieren. Das ist eine einmalige Möglichkeit, die man so schnell nicht wieder bekommt. Deswegen mache ich mit“, erzählt er uns weiter.

Die Kandidaten sind von der Außenwelt abgeschottet – darauf scheint sich Marc zu freuen, dass Smartphone endlich mal zur Seite legen zu können. Und vielleicht verlässt er die Kuppelshow ja nicht allein… RTLZWEI zeigt „Love Island – Heiße Flirts und wahre Liebe“ ab dem 31. August 2020 um 20:15 Uhr und ab 1. September immer montags bis freitags und sonntags um 22:15 Uhr. Die Folgen sind im Anschluss sieben Tage lang bei TVNOW verfügbar. Mehr News zu „Love Island“ und den Kandidaten gibt es HIER bei KUKKSI.