Love Island 2020: Das sind für Marc absolute No-Gos bei Girls!

Schon bald geht es los: Die neue Staffel von „Love Island – Heiße Flirts & wahre Liebe“ steht bei RTLZWEI in den Startlöchern. KUKKSI hat vor dem Showstart mit Marc geplaudert. Der Kandidat verrät in dem Interview, was für ihn absolute No-Gos bei Girls sind.

In einer Villa auf Mallorca verbringen die Kandidaten bei „Love Island“ einen unvergesslichen Sommer und sind von der Außenwelt abgeschnitten. Marc hat kein Problem damit, rund um die Uhr von Kameras beobachtet zu werden. „Für mich ist das relativ entspannt, ich bin nicht kamerascheu. Ich arbeite auch nebenbei als Model, und auch als Fahrradfahrer war ich schon oft in Livestreams zu sehen, deswegen mache ich mir da eigentlich nicht so einen großen Kopf drum“, erzählt Marc im exklusiven Interview mit KUKKSI.

Darum ging die letzte Beziehung von Marc in die Brüche

Marc erzählt auch, wann er seine letzte Beziehung hatte. „Vor anderthalb Jahren, kurz vor meinem Geburtstag. Die Dame ist ins Ausland gegangen und beziehungstechnisch hatten wir nicht so die Basis, auf der eine Fernbeziehung funktioniert hätte“, sagt der Hottie. Glaubt er daran, in der erfolgreichen RTL-ZWEI-Kuppelshow seine Traumfrau zu finden? „Definitiv, sonst würde ich nicht mitmachen!“, so der Student aus Köln.

Das sind für ihn absolute No-Gos bei Girls

Gibt es aber auch Dinge, welche ihn bei Girls absolut abtörnen? „Wenn ich mich mit ihr unterhalte und ich führe nur einen Monolog. Also, wenn die Person nichts zu erzählen hat, das finde ich sehr unattraktiv. Eine gewissen Hygiene gehört für mich auch dazu. Behaarte Beine finde ich nicht so attraktiv. Ich hoffe einfach, einen Menschen kennenzulernen, der genauso offen, kommunikativ und positiv ist wie ich. Von totalen Gegensätzen würde ich mich wohl eher fernhalten“, verriet der 25-Jährige. RTLZWEI zeigt „Love Island – Heiße Flirts und wahre Liebe“ ab dem 31. August 2020 um 20:15 Uhr und ab 1. September immer montags bis freitags und sonntags um 22:15 Uhr. Die Folgen sind im Anschluss sieben Tage lang bei TVNOW verfügbar. Mehr News zu „Love Island“ und den Kandidaten gibt es HIER bei KUKKSI.