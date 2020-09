Love Island 2020: Das hält Tobias von Freundschaft plus!

Tobias ist als neue Granate zu “Love Island” gekommen und will endlich seine Traumfrau finden. KUKKSI hat mit dem 30-Jährigen kurz vor dem Einzug in deie Villa gesprochen: Uns hat der Hottie verraten, was er von Freundschaft plus hält und wie seine Traumfrau sein müsste.

Mit seiner humorvollen Art will er bei den Girls in der Villa punkten. “Ich bin ein sehr humorvoller und aufgeschlossener Typ. Ich mag es, wenn ich in Gesellschaft bin und mit anderen Menschen unterwegs bin. Ich will einfach Spaß am Leben haben. Ich habe generell sehr wenige negative Gedanken. Mein Umfeld sagt über mich, wenn ich lächele, dass dann die Sonne aufgeht”, sagt Tobias im exklusiven Interview mit KUKKSI.

Darauf achtet er bei Frauen zuerst

Uns hat er auch verraten, auf was er bei Frauen als Erstes achtet. “Als erstes ganz klar das Äußerliche. Aber es wird sehr schnell zeigen, ob auch das Innere zum Äußeren passt oder nicht. Ich habe schon öfter den Fall gehabt, dass sich die inneren Werte von meinen unterschieden haben. Das ist dann gar nichts für mich. Da kann die Frau so schön sein, wie sie will – das brauche ich nicht, denn so kann man nicht gemeinsam durchs Leben gehen. Deshalb erst das Optische, aber der Charakter entscheidet, ob man dann auch wirklich zusammen bleibt”, verriet uns der “Love Island”-Kandidat.

Das hält Tobias von Freundschaft plus

Bei “Love Island” sucht Tobi die große Liebe – sollte es in der Kuppelshow aber doch nicht klappen, wäre er auch einer Freundschaft plus nicht abgeneigt. “Das wäre auch was für mich und ist kein No-Go für mich. Ich finde das teilweise sogar besser, denn ich schlafe dann mit einer Person, welche ich besser kennenlerne. Ich weiß, wie sie tickt, als wenn ich jede Woche mit einer anderen schlafen würde”, so der Berufskraftfahrer aus Köln. RTLZWEI zeigt “Love Island – Heiße Flirts und wahre Liebe” immer montags bis freitags und sonntags um 22:15 Uhr. Die Folgen sind im Anschluss sieben Tage lang bei TVNOW verfügbar. Mehr News zu “Love Island“ und den Kandidaten gibt es HIER bei KUKKSI.