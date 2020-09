Love Island 2020: Darum hatte Tobias die Show zuerst abgesagt!

Mit Tobias kommt ein echter Hottie zu “Love Island” und wird die Herzen der Girls höher schlagen lassen. Kurz vor seinem Einzug in die Villa hat KUKKSI mit dem 30-Jährigen gesprochen und hat uns verraten, weshalb er der Kuppelshow zunächst eine Absage erteilt hat.

Tobias ist Berufskraftfahrer aus Köln und sucht nun die große Liebe bei “Love Island”. Er selbst konnte es kaum abwarten, bis es endlich los geht. “Ich fühle mich aber sehr gut und habe Bock, die Leute in der Villa kennenzulernen. Ich glaube, dass in dem Haus eine Vielfalt an verschiedenen Menschen sein werden. Ich freue mich vor allem, mit denen einen coole Zeit zu verbringen”, sagt Tobias im exklusiven Interview mit KUKKSI.

Darum erteilte Tobias der Show zunächst eine Absage

Zunächst hatte Tobias jedoch der Show eine Absage erteilt – dann hat er sich aber doch dazu entschieden, bei “Love Island” teilzunehmen. “Die Casting-Redakteure von ‘Love Island’ haben mich bei Instagram angeschrieben. Von mir selber aus habe ich mich nicht beworben. Eigentlich hatte ich einen Urlaub gebucht und habe deshalb zunächst ‘Love Island’ abgesagt. Ich habe den Urlaub dann aber doch storniert und wollte auf das Abenteuer meines Lebens nicht verzichten”, sagt uns der 30-Jährige. Nun ist er aber total happy, an der Show teilnehmen zu können.

So reagierten seine Familie und Freunde

Und was haben seine Familie und Freunde gesagt, dass er bei “Love Island” mitmacht? “Ich habe zwei älteren Schwestern. Einer Schwester, welche ein Kind bekommen hat, habe ich es erzählt und habe sie gefragt. Wenn sie ein Problem damit gehabt hätte, wäre ich nicht zu ‘Love Island’ gegangen. Sie hat aber kein Problem damit. Meine Mama und mein Papa haben mir den Tipp gegeben, dass ich einfach ich selbst bleiben soll und auf mich aufpassen soll. Insgesamt gab es also positives Feedback”, verriet er uns. Ob er in der RTLZWEI-Kuppelshow tatsächlich seine Traumfrau finden wird? RTLZWEI zeigt “Love Island – Heiße Flirts und wahre Liebe” immer montags bis freitags und sonntags um 22:15 Uhr. Die Folgen sind im Anschluss sieben Tage lang bei TVNOW verfügbar. Mehr News zu “Love Island“ und den Kandidaten gibt es HIER bei KUKKSI.