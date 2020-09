Love Island 2020: Darum ging die letzte Beziehung von Tobias in die Brüche!

Bei “Love Island” sucht Tobias derzeit nach der großen Liebe. Die letzte Beziehung hatte der Berufskraftfahrer vor rund 1,5 Jahren. Bei KUKKSI hat der 30-Jährige verraten, weshalb seine letzte Liebe gescheitert ist.

Schon seit längerer Zeit ist Tobias mittlerweile Single – das soll sich nun bei “Love Island” ändern. Denn in der erfolgreichen RTLZWEI-Kuppelshow sucht der Kandidat nach seiner Traumfrau. “Ich bin ein sehr humorvoller und aufgeschlossener Typ. Ich mag es, wenn ich in Gesellschaft bin und mit anderen Menschen unterwegs bin. Ich will einfach Spaß am Leben haben. Ich habe generell sehr wenige negative Gedanken. Mein Umfeld sagt über mich, wenn ich lächele, dass dann die Sonne aufgeht”, beschreibt sich Tobias im exklusiven Interview mit KUKKSI.

Darum beendete Tobias seine letzte Beziehung

Seine letzte Freundin hatte Tobias im Jahr 2019. “Meine letzte Freundin hatte ich bis März 2019. Wir waren circa eineinhalb Jahre zusammen”, erzählt er uns. Der 30-Jährige spricht auch ganz offen über die Trennungsgründe: “Ich habe gemerkt, dass es gefühlsmäßig nicht mehr bei mir ausreicht und dass ich sie nicht mehr so ganz liebe. Ich war kein Arschloch, denn ich habe direkt mit offenen Karten gespielt und ihr das gesagt. Danach haben wir uns getrennt. Zwar habe ich ihr das Herz gebrochen, aber da muss man einfach durch.”

Keine gute Erfahrungen mit Dating-Apps

Uns hat er auch verraten, ob er vor “Love Island” auch über Dating-Apps nach Mrs. Right gesucht hat. “In diesem Jahr gar nicht. Auch, weil ich einmal eine schlechte Erfahrung hatte. Die Frau sah nicht so aus, wie auf den Bildern. Ich mag es aber generell nicht so. Zwar hatte ich darüber mehrere Frauen getroffen, aber da war nie das tolle Date dabei. Deshalb finde ich es besser, wenn ich jemanden direkt persönlich kennenlernt und habe daher mit Dating-Apps eigentlich abgeschlossen”, so der Berufskraftfahrer aus Köln. Doch vielleicht hat der 30-Jährige in der Kuppelshow auf Mallorca mehr Glück und verlässt nicht allein die Insel. RTLZWEI zeigt “Love Island – Heiße Flirts und wahre Liebe” immer montags bis freitags und sonntags um 22:15 Uhr. Die Folgen sind im Anschluss sieben Tage lang bei TVNOW verfügbar. Mehr News zu “Love Island” und den Kandidaten gibt es HIER bei KUKKSI.