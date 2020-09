Love Island 2020: Chiara und Melvin küssen sich!

Melvin und Chiara kommen bei “Love Island” nicht so richtig weiter und scheinen im Kuschelmodus festzustecken. Ok, sie wollen es ja langsam angehen lassen. Doch am Abend scheint die Gelegenheit perfekt.

Die beiden plaudern alleine auf der Dachterrasse der Villa. Tiefe Blicke, kleine Streicheleinheiten – dann macht Chiara den entscheidenden Schritt und zieht Melvin zu sich. Sie küssen sich, endlich! „Der erste richtige Love Island-Kuss hier bei mir. Voll schön!“, strahlt Chiara von einem Ohr zum anderen. Und auch Melvin ist anzusehen, dass er happy ist. Ist diese Hürde also auch genommen! „Ich bin jetzt auch froh, dass wir das Thema jetzt hinter uns haben!“, erklärt er.

Murat checkt die neuen Granaten

Murat geht in die Vollen und checkt den ganzen Tag die neuen Granaten aus. Der brünetten Nele macht er fette Hoffnungen: „Mein Typ Frau ist auf jeden Fall dunkelhaarig, die sind lebendiger. Da sehe ich dich und dachte, zum Glück!“ Die blonde Influencerin Julia kriegt dagegen von ihm sofort eine Abfuhr: „Instagram ist nichts für die Ewigkeit, nichts was Hand und Fuß hat. Als Freund von einer Influencerin, das ist schon eine Last.“ Melanie, ebenfalls blond, wählt er dann bei einem Villa-Spiel aus und küsst sie lang und innig. Dieser Kuss ist das Zünglein an seiner Herz-Waage.

“Wie Honig“, säuselt er versonnen in Erinnerung an Melanies Lippen. „Aber nicht so Aldi-Honig. Man könnte ganz tief in so einen Wald gehen, und da ist irgendwo so eine Bienenkolonie und die haben so ganz, ganz natürlichen Honig – so fühlte sich das an!“ Es ist um Murat geschehen. Er gesteht Melanie: „Mit dir verstehe ich mich am besten! Ich will dich näher kennenlernen – und du küsst gut! Entweder du, oder ich haue ab!“ Nele bricht es das Herz. Sie versteht nicht, wie er ihr mittags Hoffnungen machen konnte und sich dann abends eindeutig für Melanie entscheidet. Wütend stellt sie ihn zur Rede: “Ist das fair?“ RTLZWEI zeigt “Love Island – Heiße Flirts und wahre Liebe” immer montags bis freitags und sonntags um 22:15 Uhr. Die Folgen sind im Anschluss sieben Tage lang bei TVNOW verfügbar. Mehr News zu “Love Island” und den Kandidaten gibt es HIER bei KUKKSI.