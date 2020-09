Love Island 2020: Aurelia verlässt die Villa!

Sechs Islander leben ohne Couple in der Villa bei “Love Island” und die nächste Paarungszeremonie kommt so sicher, wie ein “Bonschlonzo“ von Henrik. Die Sondierungsgespräche zwischen Kevin, Murat und den neuen Granaten Melanie, Nele und Julia laufen den ganzen Tag.

Besonders Murat geht da sehr sorgfältig ans Werk und ruft bei den Mädels innerhalb weniger Stunden alle Emotionen ab – vom Schwärmen, über Tränen bis hin zu Wut. Zwischendurch lässt Aurelia die Bombe platzen: Sie verkündet die Villa freiwillig zu verlassen. Kaum ist Aurelia raus, hat Chiara Zeit sich um ihren Melvin zu kümmern – mit Erfolg!

Aurelia packt ihre Koffer

Die Single-Ladies sollen bis zum Abend symbolisch ihr Herz an einen Islander vergeben, denn nur als Couple kann man bei „Love Island“ weiterkommen. Aurelia weiß sofort, was das für sie bedeutet: „Ich habe eine Entscheidung getroffen. Mir ist klar, ich kann niemandem hier mein Herz vergeben, weil ich nicht so fühle.“ Nach ihrem heißen Granaten-Auftritt am ersten Abend schenkte Aurelia ihr Herz Henrik. Doch ihres wurde von dem Kölner ordentlich hops geschlingelt.

“Ich habe schon einmal mein Herz vergeben und das hat nicht funktioniert“, erinnert sich die Frankfurterin schmerzhaft, denn ihr Couple hat sich für eine andere Granate entschieden. „Ich will niemanden wählen, nur um hier zu bleiben. Ich bin hier, um die Liebe zu finden und wenn es keinen Sinn mehr macht, dann muss man das auch einsehen. Und deswegen werde ich heute gehen“, verkündet Aurelia unter Tränen.

Auch die anderen Islander sind mitgenommen und sind traurig, dass die quirlige 23-Jährige die Villa verlässt. Vor allem Chiara, BFF von Aurelia, muss bitterlich weinen. „Du gehörst zu meinen besten Freunden mittlerweile, wir verstehen uns ohne Worte“, verabschiedet sich Aurelia von ihrer Freundin. Ein letztes Mal Gruppenkuscheln mit allen Islandern, winke-winke und dann ist die Türe auch schon zu. RTLZWEI zeigt “Love Island – Heiße Flirts und wahre Liebe” immer montags bis freitags und sonntags um 22:15 Uhr. Die Folgen sind im Anschluss sieben Tage lang bei TVNOW verfügbar. Mehr News zu “Love Island” und den Kandidaten gibt es HIER bei KUKKSI.