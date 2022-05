Lou-Anne Gleißenebner-Teskey: Erste Worte der GNTM-Gewinnerin!

Sie konnte sich gegen die anderen Mädchen durchsetzen: Lou-Anne ist die Siegerin der diesjährigen Staffel von „Germany’s next Topmodel“. Kurz nach dem großen Finale hat sie sich zu ihrem großen Triumph geäußert.

16 Wochen haben die Kandidatinnen gekämpft und mussten zahlreiche Shootings bewältigen. Fünf Mädchen standen im großen GNTM-Finale. Doch am Ende konnte nur eine den Titel holen: Lou-Anne hat es geschafft und ist die Siegerin der diesjährigen Staffel der Modelshow. Während der Staffel konnte die 19-Jährige aus Österreich immer wieder auf dem Laufsteg punkten und wurde für ihre starke Ausstrahlung gelobt. Mit dem Sieg hat die Beauty absolut nicht gerechnet.

So fühlt sich Lou-Anne nach ihrem GNTM-Sieg

„Eigentlich kann ich es nicht so glauben. Ich hab das Gefühl, morgen geht es mit den Proben weiter. Sehr krass, ich kann es echt nicht glauben“, sagt Lou-Anne im Gespräch mit Annemarie Carpendale bei red. kurz nach dem Finale. Auch Mama Martina ist megastolz auf ihre Tochter und hat vor Freude auf der Bühne einige Tränen verdrückt: „Sie hat so schön ausgesehen. Ich bin einfach nur erleichtert. Ich habe alles bekommen, was ich wollte.“

Auf dem zweiten Platz landete Luca, dahinter folgte Martina. Erstmals konnten sich in dieser Staffel auch Best-Ager-Models bewerben. Für Aufsehen in dem Finale sorgte auch Heidi Klum. Gemeinsam mit ihrem Ehemann eröffnete sie die Show am Klavier, bevor es einen längeren Kuss gab. Zudem gab die Jurorin auch ihren Song „Chai Tea with Heidi“ zum Besten. Schon gelesen? GNTM 2022: Wer ist raus? SIE ist die Gewinnerin!