Lost Places: 7 verlassene Freizeitparks weltweit

Früher war hier echt viel los, heute dreht sich kein Rad mehr: Auf der Welt gibt es einige Freizeitparks, welche heute Lost Places sind. KUKKSI stellt die traurigsten Freizeitparks der Welt vor.

Es saßen Familien mit ihren Kindern in den Achterbahnen und täglich drehten sich hier Karusselle. Heute zeigt sich ein anderes Bild: Auf der Welt gibt es einige verlassene Freizeitparks, wo sich einfach nichts mehr dreht und heute Lost Places sind. Nicht alle Freizeitparks haben überlebt – abgerissen wurden sie aber auch nicht. Die leeren Karusselle und Achterbahnen stehen noch heute dort – KUKKSI verrät zehn verlassene Freizeitparks.

Das sind 7 verlassene Freizeitparks

Six Flags in New Orleans, USA

Dieser Freizeitpark war einer der bekanntesten im US-Bundesstaat Louisiana. Doch der Hurrikan „Katrina“ zerstörte den Vergnügungspark völlig. Das Wasser stand bis zu drei Meter hoch – die Geräte waren so sehr beschädigt, dass der Betreiber den Freizeitpark nicht wieder eröffnete.

Spreepark in Berlin, Deutschland

Auch in Deutschland gibt es einen verlassen Freizeitpark – und der steht mitten in Berlin! Der Spreepark war der einzige Freizeitpark in der DDR. Im Jahr 1969 eröffnete der Kulturpark Plänterwald – nach der Wende wurde der Park stark verändert und dann blieben die Besucher aus. Im Jahr 2002 ging der Betreiber insolvent – die Folge: Der Freizeitpark musste dicht machen.

Okpo-Land in Geoje, Südkorea

Auf der südkoreanischen Insel Geoje stand mal das Okpo-Land – zumindest bis zum Jahr 1999. Dann machte der Freizeitpark dicht. Der traurige Grund: In den Jahren 1990 und 1999 wurde jeweils ein Mädchen durch ein Fahrgeschäft tödlich verletzt.

Wonderland in Peking, China

Es sollte einer der größten Freizeitparks in Asien werden – dem Investor ging während dem Bau jedoch das Geld aus. Dabei war der Park schon fast fertig – bis zur Eröffnung kam es dann schließlich nie. Im Jahr 1998 wurde der Bau gestoppt, im Jahr 2013 die letzten Karussells abgerissen.

Encore Garden in Taichung, Taiwan

Der Encore Garden in Taiwan war sehr beliebt – aber die Natur zerstörte ihn. Nachdem im Jahr 1999 die Erde bebte, wurde der Park sehr beschädigt und danach schließlich geschlossen.

Prypjat-Vergnügungspark in Prypjat, Ukraine

Er gilt als einer der bekanntesten verlassenen Freizeitparks weltweit – und zwar der Prypjat-Vergnügungspark in der Ukraine. Im Jahr 1986 sollte der Park öffnen – doch soweit kam es nicht: Denn im nur wenige Kilometer entfernten Tschernobyl explodierte kurz vor der geplanten Eröffnung ein Kernreaktor. Der Park öffnete dennoch, um die Menschen nach der unvorstellbaren Katastrophe abzulenken – nach einigen Stunden musste der Park aber dann doch dicht machen, nachdem Prypjat evakuiert wurde. Die Bilder des verlassenen Freizeitparks wurden zu Symbolfotos der Katastrophe.

Geauga Lake Amusement Park in Aurora, USA

Der Geauga Lake Amusement Park öffnete bereits im Jahr 1889. 120 Jahre lang war der Vewrgnügungspark offen – nachdem es in den 90er Jahren nicht mehr ganz so gut lief, wurde der Park geschlossen.