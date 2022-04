Los Angeles: 6 kuriose Fakten über die Metropole

Bei einem Trip in die USA denken die meisten an Los Angeles. Denn die zweitgrößte Metropole der Vereinigten Staaten zählt zu den beliebtesten Reiseziele überhaupt. KUKKSI verrät dir einige spannende Fakten über die Stadt, wo Hollywood zu Hause ist.

Los Angeles hat mehrere Millionen Einwohner und mindestens genauso viele Touristen jährlich. Natürlich gibt es bei so einer riesigen Stadt und langer Geschichte auch so manchen interessanten und kuriosen Fakt, den du sicherlich noch nicht kanntest. Wusstest du beispielsweise, dass die Stadt eigentlich ganz anders heißt? Oder auch, dass es verboten ist, in einem geparkten Auto zu schlafen?

Die skurrilsten Fakten über Los Angeles

Es gibt keine andere Stadt, die so eine hohe Fahrzeugdichte hat. Also die meisten Autos auf engsten Raum. Genau deshalb hat Los Angeles auch die größte Smog-Belastung auf der ganzen Welt.

Es ist übrigens verboten und Los Angeles in einem geparkten Auto zu schlafen. Dafür gibt es extra ein Gesetz. Also Tourist sollte man also darauf achten, rechtzeitig ein Dach über dem Kopf zu finden.

Die Stadt Los Angeles heißt mit vollem Namen eigentlich ganz anders. Wenn man es genau nimmt, ist der vollständige Name nämlich „El Pueblo de Nuestra Senora la Reina de los Angeles de Porciuncula“.

Am „Muskelstrand“ beziehungsweise „Venice Beach“, wie der Strand eigentlich heißt, trifft man besonders viele Bodybuilder, die dort trainieren und sich regelmäßig treffen. Falls dir also Sport sehr viel bedeutet, solltest du bei einem Städtetrip dort mal anhalten.

Im Jahr 1994 wurde ein Mann festgenommen, der sich als Sensenmann verkleidet hat und sich einfach vor Fenster von alten Menschen gestellt hat. Er wollte sie einfach nur erschrecken.

Obwohl Los Angeles die größte Stadt in Kalifornien ist, ist sie dennoch nicht die Hauptstadt. Das ist nämlich Sacramento. Dabei hat sie acht Mal weniger Einwohner. 2019 waren es noch rund 500.000 Einwohner. In Los Angeles leben ungefähr vier Millionen.