Loredana Wollny: OP-Drama!

Bei Loredana Wollny steht in der neuen Folge von “Die Wollnys – Eine schrecklich große Familie!” eine Fuß-OP an – und Silvia treiben die Sorgen um. Doch die 16-Jährige wird allmählich flügge und fühlt sich zu sehr bemuttert. Das Mama-Tochter-Duo gerät daher hin und wieder aneinander. Auch vor der wichtigen OP?

Bei Loredana steht eine Fuß-OP an. Die 16-Jährige leidet zum wiederholten Male unter gutartigen Wucherungen an beiden Füßen und muss für einen weiteren Eingriff ins Krankenhaus. In den Tagen vor der geplanten OP ist Silvia nervös: Sie macht sich Sorgen – was Loredana wiederum total nervt. Gefiel ihr bis vor wenigen Monaten die Fürsorge ihrer Mutter noch sehr, fühlt sie sich jetzt zu sehr von Silvia bemuttert und teilweise wie ein kleines Kind behandelt. Ständig geraten Mutter und Tochter daher aneinander. Verläuft Loredanas OP ohne böse Überraschungen? Wie entwickelt sich das Verhältnis zwischen Silvia und ihrem Nesthäkchen? Finden sie einen Weg, wieder normal miteinander zu reden?

Harald hat bald Geburtstag

Kurz vor seinem sechzigsten Geburtstag ziehen Silvia und die Kids Papa Harald vermehrt mit Dingen auf, die aus ihrer Sicht vom Älterwerden kommen: Hört er mal kurz nicht hin, hat Harald ein Problem mit den Ohren. Vergisst er mal was, kommt das vom Alter. Familienmitglieder, darunter auch Silvia, machen sich vermehrt einen Spaß daraus, Harald seine „Senioren-Marotten“ unter die Nase zu reiben.

Das geht Harald, der sich keineswegs alt fühlt und es ja auch noch nicht ist, sehr auf die Nerven. Trotzdem weiß auch Harald, dass die Haare weniger und grauer werden – und dass er natürlich nicht mehr so jung ist wie vor 30 Jahren. Das Gefoppe der anderen macht ihn einerseits wehmütig, stachelt ihn andererseits aber auch an. Gemeinsam mit den Jungs plant er einige Veränderungen optischer Natur! Wie wird die Familie auf die „Verwandlung“ des 59-Jährigen reagieren? Und was sagt vor allem sein Herzblatt Silvia dazu? Die neue Doppelfolge von “Die Wollnys – Eine schrecklich große Familie!” zeigt RTLZWEI am Mittwoch um 20:15 Uhr. Schon gelesen? Die Wollnys: Das sind die Jobs der Familie!