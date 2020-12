Loredana: Erste Details zum neuen Album Medusa!

Loredana ist als Rappern mega erfolgreich. Ihren großen Durchbruch hatte sie vor zwei Jahren mit dem Track “Sonnenbrille”. Schon bald veröffentlicht die Musikerin ihr neues Album “Medusa” – nun verrät sie erste Details!

Die Rapperin ist auf der Erfolgsspur. Erst in diesem Jahr landete sie mit dem Musikvideo von “Kein Wort” gemeinsam mit Kollegin Juju einen Mega-Erfolg – der Track hat es in die Charts ganz nach oben geschafft. In den vergangenen Monaten hat Loredana intensiv an ihrem neuen Album gearbeitet. Die Platte “Medusa” wird sehr düster, wie die Rapperin nun in einem Statement verriet.

So düster wird ihr Album “Medusa”

Fans können es kaum abwarten: Schon in den nächsten Tagen veröffentlicht Loredana ihr neues Album! “Ich glaube, es ist ein bisschen ein negativeres Album geworden. Dieses Jahr war halt leider mit mehr Negativität verbunden. Aber ich bin megazufrieden”, sagte Loredana bei einer Pressekonferenz mit YouTube. Bei “Medusa” handelt es sich um eine bekannte Figur aus der griechischen Mythologie. “Ich lege nicht wirklich viel Wert auf das Aussehen. Ich mag einfach Medusa, auch wenn sie vielleicht gar nicht mal so nett war”, so die Rapperin. Für das neue Album arbeitete sie auch erneut mit einigen Kollegen zusammen – nach einer Zusammenarbeit mit Capital Bra sind für die neue Platte auch Rapper Ufo361 sowie Bausa am Start.

Loredana bekommt ihre eigene Doku

Loredana bekam außerdem ihre erste Doku. Am 22. November veröffentliche Loredana in Zusammenarbeit mit Spotify den Trailer zu einer vierteiligen Reihe, wo es nur um sie gehen soll. In dem Film spielen auch persönliche Rückschläge eine größere Rolle – davon musste Loredana in der vergangenen Zeit einige verkraften. Die Fans bekommen so einen hautnahen Einblick in das Leben der Rapperin. Das neue Album "Medusa" erscheint am 11. Dezember 2020.