Loona: Das plant die Sängerin zu ihrem 25-jährigen Jubiläum!

Mit „Bailando“ stürmte Loona im Jahr 1999 die Charts! Seitdem ist die Sängerin aus der Musikbranche nicht mehr wegzudenken und hat im Laufe ihrer Karriere zahlreiche weitere Nummer 1-Hits und Alben veröffentlicht. KUKKSI Mallorca hat die Künstlerin im Megapark zum Interview getroffen.

Loona tritt regelmäßig im Megapark Mallorca auf und sorgt in dem Partykomplex für Partystimmung. Nach zwei Jahren Corona-Pause ist die „Bailando“-Künstlerin wieder froh, auf der Bühne auftreten zu können. „Es fühlt sich sehr gut an, weil ich liebe Menschen. Sie sind hier glücklich, trinken ihr Bierchen und sind einfach zusammen. Mit Bailando versetzen sich die Leute in die damalige Zeit. Es ist sehr schön, dass man wieder auf der Bühne stehen darf. Aber es ist natürlich auch nicht einfach hier“, sagt Loona im exklusiven Interview mit KUKKSI Mallorca.

Der Kontakt zu den Fans ist Loona besonders wichtig. Nach ihrem Auftritt wie im Megapark nimmt sie sich viel Zeit für die Fans, macht Fotos und gibt Autogramme. „Ich war auch in der Corona-Zeit hemmungslos und kann mich nicht von Angst führen lassen. Angst ist auch der schlechteste Ratgeber. Ich habe selbst Corona gehabt und man muss davor Respekt haben. Aber ich will zumindest auch für die Leute zum Anfassen sein. Ich bin für die Leute da mit Leib und Seele“, verriet die „Bailando“-Interpretin.

Das sind die Pläne von Loona

Loona feiert ihr 25-Jähriges im kommenden Jahr und hat große Pläne. „Ich habe in den vergangenen Jahren immer gesagt, dass ich ein Best-Of Album rausbringen will. Ich feiere im kommenden Jahr mein 25-jähriges Jubiläum. Ich hoffe, dass 2023 ein schönes Jahr wird, wo wir in Freiheit leben dürfen, nicht eingeschränkt werden und dass das Album dann kommt. Eigentlich will ich eine Box rausbringen und bin dazu im Gespräch mit zwei Plattenlabels. Ich habe auch eine neue Single am Start. Dazu gibt es auch eine RTLZWEI-Sendung, welche demnächst laufen soll und parallel dazu soll auch die Single veröffentlicht werden. Und 2023 werde ich dann viel raushauen", kündigt die Sängerin an.