Lockdown oder Lockerungen? Das sind die Pläne von Angela Merkel!

Der nächste Corona-Gipfel steht an diesem Mittwoch an! Bundeskanzlerin Angela Merkel und die Länderchefs kommen zusammen und beraten über die weiteren Maßnahmen in der Corona-Pandemie. Doch stehen die Zeichen weiter auf einen harten Lockdown oder kommen doch die ersten Lockerungen?

Deutschland wurde am 16. Dezember 2020 mit dem harten Lockdown komplett heruntergefahren – der Einzelhandel, aber auch die Schulen und Kitas mussten dicht machen. Zuletzt sind die Infektionszahlen deutlich gesunken – die Menschen sehnen sich daher nach Lockerungen. Doch kommen diese wirklich oder stehen uns doch weitere harten Wochen bevor?

Lockdown geht in die Verlängerung

Kanzlerin Merkel hat vor dem Treffen der Ministerpräsidenten und Ministerpräsidentinnen die Erwartungen gedämpft. Lockerungen würde es wohl erstmal nicht geben – vor allem will man eine Ausbreitung der Virus-Mutationen verhindern. Wie aus einem Beschluss laut RTL hervorgeht, wird der Lockdown wohl mindestens bis zum 01. März 2021 verlängert. Die Kontaktbeschränkungen bleiben daher beibehalten – auch der Einzelhandel oder auch die Gastronomie bleiben weiter dicht.

Schulen und Friseure sollen als erstes öffnen

Sollte es aber zu Öffnungen kommen, stehen Friseure und Schulen sowie Kitas ganz oben. “Wir sollten mit jeglichem Öffnungschritt bis zum 1. März 2021 warten”, soll Angela Merkel laut RTL gesagt haben. “Wir können die Geschäfte ja auch nicht ewig zulassen und müssen mit den Zahlen runterkommen. Dafür ist es wichtig, dass wir die 50er Inzidenz erreichen”, sagte die Kanzlerin demnach weiter.

Diese Regeln im Überblick

Die Kontaktbeschränkungen gelten weiterhin – das bedeutet, man darf sich nur mit EINER Person aus einem weiteren Hausstand treffen. Die strenge Maskenpflicht bleibt weiterhin, welche vor allem in Geschäften oder in öffentlichen Verkehrsmitteln gilt. Arbeitnehmer sollten Homeoffice machen, wenn es möglich ist und es wird von nicht notwendigen Reisen weiterhin abgeraten. Beschlossen ist das alles noch nicht – schließlich muss das Bundeskanzlerin Angela Merkel erst mit den Länderchefs noch entscheiden. Nach dem Corona-Gipfel wird es wieder ein Statement von Angela Merkel, Markus Söder und Michael Müller geben. Schon gelesen? Corona: Lockdown soll bis März verlängert werden!