Wolfgang Bahro: Diese GZSZ-Szene wird er nie vergessen!

Wolfgang Bahro ist DAS Urgestein bei GZSZ! Die beliebte Daily feiert ihr großes Jubiläum: RTL strahlt die 7000. Folge der Daily aus! Der Schauspieler verrät nun, an welche Szene er sich besonders erinnern kann.

Seit mittlerweile 28 Jahren ist Wolfgang Bahro bei „Gute Zeiten, schlechte Zeiten“ in der Rolle als Jo Gerner zu sehen. Seine Figur war damals eigentlich nur als Gastrolle gedacht – doch dann wurde sie zum Teil des Hauptcasts. Schon seit knapp drei Jahrzehnten spielt Wolfgang Bahro in der RTL-Serie mit und ist nicht mehr wegzudenken. Nun hat er erzählt, an welche Szene er sich besonders erinnern kann.

Diese Szene blieb ihn besonders in Erinnerung

„Die beeindruckendste Szene, die nicht nur Dr. Gerner, sondern auch Wolfgang Bahro unter die Haut ging, war ohne Zweifel der Tod von meinem Seriensohn, Dominik Gundlach, gespielt von Raúl Richter. Ich habe mir immer vorgestellt, mein leiblicher Sohn David würde da im Krankenbett liegen, und das war für mich eine furchtbare Vorstellung, die am schlimmsten wurde, als die Pfleger mit Dominiks entnommenen Organen an Gerner vorbeigingen und er darauf unter Tränen zusammenbrach“, sagt Wolfgang Bahro in einem Interview mit RTL.

Es gab aber noch einen weiteren Dreh, welcher Wolfgang Bahro besonders in Erinnerung blieb. „Eine weitere sehr emotionale Szene war der letzte Brief von Gerners Fast-Ehefrau, Isabel Eggert (Natalie Alison), die Gerner verheimlicht hatte, dass sie durch einen One-Night-Stand mit einem anderen Mann schwanger geworden war. Als er die Wahrheit erfuhr, ließ er die Hochzeit vor dem Standesbeamten platzen und trennte sich von Isabel. Kurz bevor sie dann bei einem Autounfall starb, hatte sie Gerner einen Brief geschrieben, in dem sie ihm erklärte, dass er der Mann ihres Lebens sei und sie ihn immer lieben würde. Auch diese Szene, als Gerner unter Tränen den Brief liest, ging sehr unter die Haut“, so der Schauspieler. Die 7000. Folge von GZSZ zeigen RTL und TVNOW am 29. April um 19:40 Uhr in Spielfilmlänge.