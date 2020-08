Woher kommt die senkrechte Narbe am Penis?

Jungs kennen es: Am Penis befindet sich eine senkrechte Narbe. Meist fällt ihm oder seiner Freundin irgendwann der Strich auf – dieser ist meist etwas heller oder dunkler als die restliche Haut an seinem Glied. Doch woher kommt diese eigentlich und was steckt dahinter?

Die Narbe wird auch „Raphe perinei“ genannt und zieht sich vom Hoden bis zur Hälfte des Penis, welche am Frenulum (Vorhautbändchen) beginnt. In seltenen Fällen kann sich diese sogar bis zum After ziehen – aber auch das ist absolut nicht schlimm. Es handelt sich dabei um keine Fehlbildung oder gar eine Verletzung – diese bildet sich bei den Genitalien bereits als Embryo. Bei einigen Jungs fällt die Narbe auf, bei anderen ist sie dagegen kaum sichtbar – aber vorhanden ist sie bei jedem Boy.

Das steckt hinter der Narbe am Penis

Doch was steckt hinter der Narbe und wieso ist sie überhaupt da? Das Geheimnis hat ein Mediziner gelüftet: „Diese Linie hat jeder Mann (und auch jede Frau); sie bildet die Nahtstelle zwischen den embryonalen Genitalfalten“, erzählt Dr. med. Wolfgang Bühmann, Medizinischer Sprecher des Berufsverbandes der Deutschen Urologen e.V., gegenüber den Kollegen von Wunderweib. Bei den Girls befindet sich die Narbe an der Vulva und kann ebenfalls etwas mehr oder weniger ausgeprägt sein.

Jungs sollten die Narbe akzeptieren

Der Experte sagt weiter: „Sie stellt weder ein kosmetisches noch funktionelles Hindernis dar, jeder Mann sollte das akzeptieren und sich hüten, sie los werden zu wollen: sie ist sehr sensibel und wird durchaus als erogene Zone ‚genutzt‘. Jede Art der Entfernung birgt die Gefahr von schmerzhafter Narbenbildung. Finger weg bzw. Partner(innen)-Finger dran…!“, so der Doc. Die Narbe ist also völlig harmlos. Bei jedem Jungen ist diese aber anders ausgeprägt. Du brauchst dir aber in jedem Fall keine Gedanken machen, wenn du die Narbe an deinem Penis entdeckst. Schon gelesen? Morgenlatte: Was steckt wirklich dahinter?