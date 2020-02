WAS?! Darum soll Ausschlafen am Wochenende gefährlich sein

Netflix am Wochenende bis tief in die Nacht schauen und dann ausschlafen – so sieht wohl bei den meisten das Wochenenede aus. Doch eine Studie hat nun herausgefunden, dass das Ausschlafen gefährlich sein kann. WHAT?!

Mal ehrlich: Am Wochenende stellen sich wohl nur die wenigsten den Wecker – man steht halt auf, wenn man wach wird. Das kann dann schon mal mittags sein. Doch ist das nun gesund oder gefährlich? Forscher scheinen sich darüber nicht ganz einig zu sein.

Forscher sind sich uneinig

Sowohl amerikanische und schwedische Wissenschaftler sind der Auffassung, dass man länger lebt, wenn man am Wochenende ausschläft. Menschen, welche demnach weniger als fünf Stunden schlafen, haben ein erhöhtes Sterberisiko.

Ausschlafen soll laut einer Studie gefährlich sein

Wissenschaftler der University of Arizona haben eine andere Meinung. Die Forscher haben in einer Studie herausgefunden, dass langes Schlafen am Wochenende sogar schädlich sein kann. Wenn sich die Schlafenszeit unter der Woche von der am Wochenende unterscheidet, nennt man das „Social Jetlag“. Der Grund ist nachvollziehbar: Durch die unterschiedlichen Schlafzeiten kommt unsere innere Uhr ziemlich durcheinander. Das kann durchaus krasse Folgen für ihre Gesundheit haben: Dadurch sind wir nicht nur schlecht gelaunt und ziemlich müde, sondern es bestehe auch ein erhöhtes Risiko für Herzerkrankungen. „Die Ergebnisse zeigen, dass regelmäßiger Schlaf eine größere Rolle spielt, als die Dauer“, so die Autorin der Studie Sierra B. Forbush.

So lief die Studie ab

Doch wie lief die Studie eigentlich ab? Daran haben 1.000 Menschen teilgenommen. Die Teilnehmer waren zwischen 22 und 60 Jahre alt. Untersucht wurden die Gesundheit, Ernährung, Umwelteinflüsse sowie das soziale Leben. Fait: Es zählt am Ende nicht, wie viele Stunden wir schlafen, sondern WANN wir die Augen zu machen. Übrigens: Sieben Stunden Schloaf sind optimal. Vielleicht sollten wir am Wochenende dann doch etwas eher aufstehen, damit unsere innere Uhr nicht ganz durcheinander kommt… Schon gelesen? Darum sollte dein Hund bei dir nie im Bett schlafen