Unwetter-Alarm: Sogar Tornados sind möglich!

Das Wochenende könnte ziemlich ungemütlich werden. Zwar wird es mit bis zu 33 Grad extrem heiß – aber ab dem Samstagnachmittag drohen teils schwere Unwetter mit Gewitter, Starkregen und Hagel. Sogar Tornados sind nicht ausgeschlossen!

Der Sommer startet nun voll durch! Mit bis zu 33 Grad steht uns ein echtes Hitze-Wochenende bevor. Doch danach könnte es beinahe überall in Deutschland richtig knallen. Denn eine Unwetterfront zieht über das Land – und die könnte es in sich haben.

Experten halten Tornados für denkbar

„Die Gewitterlage ist am Wochenende lokal richtig gefährlich. Da sollte jeder gut die Unwetterwarnungen beobachten. Sonst gibt es viel Sonne und eine drückende Schwüle. Im Osten werden teilweise bis zu 33 Grad erreicht. Mit einem Schlag ist der Sommer 2020 bei uns in Deutschland angekommen“, erklärt Diplom-Meteorologe Dominik Jung vom Wetterdienst Q.met gegenüber dem Wetterportal wetter.net. Einige Experten schließen sogar Tornados nicht aus. „Bei so einer Gewitter-Unwetterlage wie am Wochenende kann man nicht ausschließen, dass sich auch mal vereinzelt ein Tornado bilden kann“, sagt Diplom-Meteorologe Andreas Friedrich vom Deutschen Wetterdienst in der Bild-Zeitung. Tornados können aber schwer vorhergesagt werden.

Gefährliche Unwetterlage ab Samstag

„Die Entstehung eines Tornados kann nicht genau vorhergesagt werden. Sie sind sehr kleinräumig, sowie meist kurzlebig und daher auch nicht unseren Wettervorhersagemodellen zu prognostizieren“, so der Wetter-Experte. Doch wie häufig kommen bei uns Tornados eigentlich vor? „Ja auch Deutschland ist ein Tornado-Land! Man kann davon ausgehen, dass es in Deutschland jährlich hunderte Tornados gibt – es werden jedoch nur zwischen 20 und 60 entdeckt“, meint der Experte. Ob es wirklich zu Windhosen kommt, bleibt abzuwarten. Fakt ist aber: Das Wochenende wird sehr ungemütlich – ob mit oder ohne Tornados. Denn die Gewitter können sehr heftig ausfallen. Der Deutsche Wetterdienst (DWD) hat bereits eine Vorwarnung ab Samstag herausgegeben – diese gilt vor allem für den Norden sowie dem Osten des Landes.