Timur Ülker: Intimes Geständnis von dem GZSZ-Star!

Bei GZSZ ist Timur Ülker als Nihat zu sehen und lässt nichts anbrennen. Doch auch im echten Leben ist der Hottie ein echter Frauenschwarm. Nun erzählt der Schauspieler, welche intimen Nachrichten er bekommt.

Bei „Gute Zeiten, schlechte Zeiten“ hatte der charmante Casanova schon einige Schäderstündchen und wickelt die Girls um den Finger. Er suchte in der Soap immer wieder nach der nächsten Gelegenheit, eine Frau abzuschleppen – und das sorgte auch manchmal für Zoff.

Fans wollten Socken und Unterhosen von ihm

Der Nihat-Darsteller ist bei den Fans sehr beliebt. Im echten Leben ist er mit Caroline total happy und hat zwei Kinder – dennoch bekommt er immer wieder unmoralische Angebote. „Ich bekomme hin und wieder die eine oder andere Anfrage zum Beischlaf, also in anderen Worten: Anfragen von Männern und Frauen, die gerne Sex mit mir haben möchten und mir sogar Geld dafür anbieten. Das letzte Angebot war 1.000 Euro für meine getragene Unterwäsche und Socken“, sagt Timur Ülker in einem Interview mit RTL.

So geht er mit Sex-Szenen bei GZSZ um

Bei GZSZ hatte Timur Ülkur schon viele intime Szenen – aber wie geht der Schauspieler eigentlich mit solchen Dreharbeiten um? „Grundsätzlich ist es für mich immer wieder eine Herausforderung, erotische Szenen zu drehen. Es kann aber auch enorm lustig sein. Mit Iris Mareike Steen habe ich am Set Tränen gelacht, weil ich kurz vor der Szene so viel Sport gemacht habe, dass ich in die eigentlich ruhige Szene mit totaler Schnappatmung eingestiegen bin. Natürlich mussten wir die Szene wiederholen. Dann ist auch noch eine Tischlampe während des Drehs auf Iris Kopf gefallen“, erzählt er.

Früher sah der Soap-Star anders aus. Er hat nun auch verraten, wie es zu der Veränderung kam: „Ich fühlte mich nicht mehr wohl in meiner Haut. Und am Ende des Tages kommt es nur darauf an, wie man sich fühlt. Es ging mir nie darum, einem bestimmten Schönheitsideal zu entsprechen, sondern mich selbst zu lieben. Und mit Sixpack gefalle ich mir am besten und zeige das daher auch gerne.“ Die 7000. Folge von GZSZ zeigt RTL am 29. April 2020 um 19:40 Uhr.