Steht das Dschungelcamp vor dem Aus?

Die TV-Sender mussten aufgrund der Corona-Pandemie bei vielen Produktionen umplanen. Die Produktion der Daily-Soaps gingen zwischenzeitlich in eine Pause, Shows finden ohne Publikum statt und Formate wie „Das Sommerhaus der Stars“ werden nicht im Ausland, sondern in Deutschland produziert. Doch wie sieht es eigentlich beim Dschungelcamp aus?

Die Corona-Krise stellt die Fernsehsender vor eine riesige Herausforderung. Das betrifft zahlreiche TV-Formate, wo die Macher umdenken mussten. Die neue Staffel von „Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!“ sollte eigentlich ab Januar bei RTL ausgestrahlt werden – doch kann diese aufgrund der Pandemie überhaupt stattfinden? Das hängt vor allem mit den Briten zusammen, welche die Show einige Monate vor der deutschen Version produzieren.

Kann das Dschungelcamp stattfinden?

Der RTL-Geschäftsführer hat sich nun zur Zukunft von dem Format geäußert. „Die Briten haben das Camp und das gesamte Areal inklusive der Produktionsstätten vor Ort von ITV Studios bauen lassen. Wenn das britische Dschungelcamp im Herbst gedreht wird, bleibt danach alles stehen, es bleiben auch Leute von ITV dort und wir ziehen ein. Dann ist es so, dass wir ja auch bei den Spielen oft auf das zurückgreifen, was die Briten einige Wochen vorher genutzt haben. Nur in dieser intensiven Synergie hat das Projekt bislang geklappt. Damit hängen wir schon an der Entscheidung von ITV in Großbritannien, im Herbst ‚I’m a celebrity – Get me out of here‘ zu produzieren“, sagt Jörg Graf in einem Interview mit DWDL.

Und was wäre, wenn sich die Produktionsfirma gegen die Show in Großbritannien entscheiden würde? „Wenn die sich dagegen entscheiden würden, hätten wir eine echte Challenge“, so der Senderboss weiter. Noch kann man derzeit nicht sagen, wie es mit dem Dschungelcamp im Januar aussehen würde – bis dahin ist schließlich auch noch etwas Zeit. Die Fans würden sich aber wohl wünschen, dass es auch 2021 eine neue Staffel geben wird. Schon gelesen? Wo liegt das Dschungelcamp? Das ist der Drehort!