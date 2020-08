Sperma schlucken: DAS passiert mit deinem Körper!

Schlucken oder spucken? Bei einem Blowjob stellen sich Mädchen immer wieder diese Frage. Doch was passiert eigentlich mit deinem Körper, wenn du die Samenflüssigkeit schluckst?

Einige Girls entscheiden spontan, ob sie das Sperma schlucken oder doch lieber ein Taschentuch verwenden. Andere Girls legen sich hingegen schon vorher fest. In einer Studie haben die Wissenschaftler Frank Madeo und Tobias Eisenberg herausgefunden, dass Sperma eine positive Wirkung auf unseren Körper hat. Demnach sollen unsere Zellen langsamer altern. KRASS!

Sperma schlucken hat einen positiven Effekt!

Sperma enthält die Jungbrunnen-Substanz Spermidin, welche im Körper bei der Reparatur von Zellen hilft. Mädchen müssen deshalb aber jetzt kein Sperma schlucken, wenn sie nicht wollen. Es gibt nämlich auch Alternativen: In Grapefruit, Weizenkeimen und Soja ist ebenfalls Spermidin enthalten. Wissenschaftler haben außerdem eine andere Entdeckung gemacht: Sperma soll gegen Depressionen helfen! In einer Studie mit Studentinnen wurde herausgefunden, dass diese besser gelaunt waren, wenn man das Sperma an oder auch in seinen Körper lässt. Und es gibt noch weitere positive Effekte: Sperma soll gegen Halsschmerzen helfen. Denn Forscher meinen: Die Samenflüssigkeit soll wie ein Antibiotikum wirken und sagt Bakterien den Kampf an. Das soll der schwedische Professor Malte Björnsen nachgewiesen haben. Sperma soll unsere Zellen außerdem langsamer altern lassen und wir bekommen laut mehreren Studien eine bessere Haut.

Kann Sperma schlucken auch gefährlich sein?

Tatsächlich ja! Wenn der Partner nicht gesund ist, können auch darüber Viren übertragen werden. Deshalb sollte immer gecheckt wird, ob er tatsächlich keine Krankheiten hat. Einige Mädchen sind sogar allergisch auf Sperma – dann solltest du es in keinem Fall schlucken. Und es kommt noch eine andere Gefahr dazu: Durch Oralsex kann sich das Risiko auf Mund- und Rachenkrebs erhöhen, wie Forscher mal herausgefunden haben. Wenn Oralsex außerhalb deiner Beziehung hast, solltest du also unbedingt ein Kondom verwenden. Schon gewusst? Ab welchem Alter darf man Kondome kaufen?