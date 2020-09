Sommerhaus der Stars 2020: YouTube-Stars Lisha & Lou sind dabei!

Lisha und Lou sind durch YouTube bekannt und mischen nun auch im TV ordentlich mit. Denn das Influencer-Pärchen nimmt an der diesjährigen Staffel von „Das Sommerhaus der Stars“ teil – aber wie ticken die beiden eigentlich privat?

Beide haben vor ihrer YouTube-Karriere im Security-Bereich gearbeitet. Vor allem Lisha gab es in dem Job aber zu viel Gewalt, weswegen sie die Branche verlassen hat. Heute betreiben beide hauptberuflich einen gemeinsamen YouTube-Kanal, auf dem sie unter anderem klassische Paarthemen besprechen.

So haben sich Lisha und Lou kennengelernt

Beide kommen aus Berlin und haben sich über eine Freundin von Lisha kennengelernt. Seit zehn Jahren sind sie mittlerweile ein Paar und haben im Dezember 2018 standesamtlich geheiratet. Lou hat Lisha einen Heiratsantrag vor Publikum gemacht – das Video gibt es auf ihrem Kanal zu sehen. Nächstes Jahr im Sommer wollen die beiden ihre Traumhochzeit feiern und das Spektakel online streamen.

Das Paar hat noch nie eine Nacht getrennt verbracht

Die beiden betonen, in all den Jahren noch nie eine Nacht getrennt voneinander verbracht zu haben. „Wir sind Geschwister, beste Freunde und Eheleute – alles auf einen Schlag“, sagt Lisha in einem Interview mit RTL. „Es war mehr als Liebe auf den 1. Blick“, verriet Lou. Sie bezeichnen sich nicht nur als Paar, sondern auch als beste Freunde. Lisha gibt zu, sich schon einmal für Lou geprügelt zu haben. Sie will ihren Mann beschützen und ist oft der lautere Part von beiden.

Ihre beiden Chihuahuas Lennox und Rolex bezeichnen sie als ihre „Babys“. Der eine ist frech wie Lisha, der andere lieb und ruhig wie Lou. Gegenseitig geben sich Lisha und Lou den Spitznamen „Boo“. Ob das Promi-Paar als Sieger aus der Show gehen wird? Die neue Staffel von „Das Sommerhaus der Stars“ zeigen RTL und TVNOW am 9. September 2020 um 20:15 Uhr. Mehr News zum „Sommerhaus der Stars“ und den Kandidaten gibt es HIER bei KUKKSI.