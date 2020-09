Sommerhaus der Stars 2020: Wer sind Diana Herold & Michael Tomaschautzki?

Der Countdown läuft: Bei RTL startet am 9. September 2020 die neue Staffel von „Das Sommerhaus der Stars“. Diana Herold und Michael Tomaschautzki gehören zu den Kandidaten – aber wie tickt das Promi-Paar eigentlich?

Diana Herold ist gelernte Kauffrau im Einzelhandel, kehrte diesem Berufsfeld jedoch schnell den Rücken zu und startete als Model und Schauspielerin durch. Bekannt wurde sie als Tänzerin und Darstellerin in den Sketchen der Bullyparade und ihr Mitwirken in den Bully Herbig-Filmen als Nebendarstellerin. 2002 und 2017 war Diana auf dem Cover des Playboys zu sehen. Im TV nahm sie unter anderem an den Formaten „Die Alm – Promischweiß und Edelweiß“ (2004), „Das perfekte Promi Dinner“ (2008) und „Promi Shopping Queen“ (2013) teil.

Diana Herold will als Sängerin durchstarten

Zurzeit versucht sie, als Sängerin Fuß zu fassen wobei sie die Fans mit ihren spirituellen Liedern und selbstgeschriebenen Texten berühren möchte. Sie bezeichnet sich als Love-Peace-Girl und wünscht sich Frieden für die Welt. Michael Tomaschautzki arbeitet derzeit als freiberuflicher Betriebswert und schreibt aktuell als sein erstes Buch.

Das Paar hat einen Sohn

Das Paar ist seit rund 19 Jahren zusammen und hat vor drei Jahren geheiratet. Diana brachte eine Tochter (heute 25 Jahre alt) aus erster Ehe mit in die Beziehung, außerdem hat das Paar hat einen 9 Jahre alten gemeinsamen Sohn. Diana zeigt Michael nur selten öffentlich und wollte sich eigentlich aus der TV-Welt zurückziehen.

Bisher wenige gemeinsame Auftritte in der Öffentlichkeit

„Das Sommerhaus“ ist für sie eine besondere Ausnahme, sich wieder der Öffentlichkeit zu präsentieren. Das Paar beschäftigt sich viel mit dem eigenen Seelenfrieden in Form von langen Gesprächen sowie Meditations- & Trommelkreisen. Ob das Promi-Paar die Show gewinnen wird und wie sie wohl bei den Zuschauern punkten werden? Die neue Staffel von „Das Sommerhaus der Stars“ zeigen RTL und TVNOW am 9. September 2020 um 20:15 Uhr. Mehr News zum „Sommerhaus der Stars“ und den Kandidaten gibt es HIER bei KUKKSI.