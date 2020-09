Sommerhaus der Stars 2020: Kubilay Özdemir lässt Georgina Fleur im Stich!

In wenigen Tagen geht es los: Bei RTL geht „Das Sommerhaus der Stars“ in die nächste Runde. Insgesamt acht Promipaare kämpfen in der Show um den Sieg. Doch bevor die Staffel überhaupt startet, kommt es bereits zum ersten Eklat.

In der ersten Folge sollten beim AUDIO NOW-Podcast sollten Georgina Fleur und ihr Freund Kubilay Özdemir bei Twitter-König Anredo zu Gast sein – doch einer fehlte plötzlich. Denn der Verlobte des TV-Sternchens erschien nämlich laut RTL nicht.

Georgina Fleur erscheint alleine zum Podcast

Das rothaarige Luxus-Girl erschien alleine – von ihrem „Kubi“ fehlte jede Spur. Doch was ist denn da los? „Ich bin jetzt alleine, weil Kubilay keine Lust mehr hatte“, sagt Georgine Fleur in dem Podcast von RTL. Ihr Freund sei „eine kleine Diva“, meint die 30-Jährige. Da scheint es bei den beiden aber ordentlich zu knistern – was da wohl genau vorgefallen ist?

Erster gemeinsamer Auftritt im RTL-Sommerhaus

Georgina Fleur und ihr Freund Kubilay Özdemir sind seit rund zwei Jahren ein Paar. In der RTL-Show „Das Sommerhaus der Stars“ tritt das Pärchen erstmals offiziell auf – bisher hat sich der 41-Jährige aus der Öffentlichkeit eher zurückgezogen und auch Georgina Fleur hat ihren Freund auf Schnappschüssen bei Instagram bisher unkenntlich gemacht.

So ticken Georgina Fleur und Kubilay Özdemir

Georgina Fleur ist aus zahlreichen TV-Formaten bekannt – unter anderem nahm sie bei „Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!“ teil oder auch „Promi Big Brother“ sowie „Das große Promiboxen“. Kubilay Özdemir ist in Deutschland geboren und ging in der Türkei in den Kindergarten. Er absolvierte einen Hauptschulabschluss und hat sich bis zum Studium auf dem zweiten Bildungsweg hochgearbeitet. Danach gründete er eine eigene Firma und besitzt einen eigenen Apartmentkomplex. Nun will das Paar gemeinsam in der Show ordentlich mitmischen. Die neue Staffel von „Das Sommerhaus der Stars“ zeigen RTL und TVNOW am 9. September 2020 um 20:15 Uhr. Mehr News zum „Sommerhaus der Stars“ und den Kandidaten gibt es HIER bei KUKKSI.