Sommerhaus der Stars 2020: Kandidaten, Sendetermine, Drehort & Livestream!

Eruptionen überall und die Stimmung brodelt mächtig: Neue Stars, neue Herausforderungen, neues Sommerhaus in Deutschland sowie neues Leben und Lästern gemeinsam unter einem Dach. Bei RTL startet am 9. September 2020 die neue Staffel von „Das Sommerhaus der Stars“. KUKKSI fasst alle Facts zusammen!

Zum Auftakt ziehen die ersten acht Paare nach ihrer Corona-Quarantäne gemeinsam unter ein beschauliches Dach und kämpfen um den Titel „DAS Promipaar 2020“.

Beim emotionalen Pauschalurlaub im Westmünsterland wird mit harten Bandagen gespielt, gezankt, gezetert, gelästert und gestritten. Das kuschlige Zusammenleben der Traumpaare wird auf eine sehr, sehr harte Probe gestellt. Es geht wieder los: Spaß, Spiel und Streit im Sommerhaus! Wer behält die Nerven? Wer meistert die Spiele? Wer fliegt zuerst aus dem Sommerhaus? Und wer wird „DAS Promipaar 2020“?

Die Kandidaten

Der Reality-TV-Star Georgina Fleur (30) und der Unternehmer Kubi Özdemir (41).

Das „Bachelor“-Paar Andrej Mangold (33) und Jennifer Lange (26).

Die „Goodbye Deutschland“-Kultauswanderer Andreas (54) und Caroline Robens (41).

Die Sängerin und DSDS-Drittplatzierte von 2009 Annemarie Eilfeld (30) und der selbstständige Marketingexperte Tim Sandt (29).

Das YouTube Influencer-Paar Lisha (34) und Lou (31).

Die „Bullyparade“-Schauspielerin Diana Herold (46) und der Betriebswirt Michael Tomaschautzki (48).

Der Reality-TV-Star Denise Kappés (30) und der Sänger Henning Merten (32).

Der Hypnotiseur Martin Bolze (63) und die Designerin Michaela Scherer (53).

Wer fliegt raus und wer zieht noch ein? Wer behält die Nerven? Wer meistert die Spiele am besten und schützt sich vor der Nominierung? Das neue Sommerhaus im schönen Westmünsterland garantiert ungeschminkte Einblicke in das Beziehungsleben der Promipaare. Das traumhaft-teutonische Bauernhaus-Domizil ist keine Luxusherberge. Für maximal 27 Tage müssen sich die Promipaare mit den speziellen Gegebenheiten und den anderen Stars arrangieren. In jeder Show kämpfen sie darum, dem Hauptgewinn von 50.000 Euro ein kleines Stück näher zu kommen.

Wann läuft das Sommerhaus bei RTL?

Mi., 09.09.2020, 20:15 Uhr.

Mi., 16.09.2020, 20:15 Uhr.

So., 20.09.2020, 20:15 Uhr.

Mi., 23.09.2020, 20:15 Uhr.

So., 27.09.2020, 20:15 Uhr.

Mi., 30.09.2020, 20:15 Uhr.

So., 04.10.2020, 20:15 Uhr.

So., 11.10.2020, 20:15 Uhr.

So., 18.10.2020, 20:15 Uhr.

So., 25.10.2020, 20:15 Uhr.

So., 01.11.2020, 20:15 Uhr (Finale, inklusive „Das große Wiedersehen“)

Wo steht das Haus? HIER ist der Drehort!

Die vergangenen Staffel von „Das Sommerhaus der Stars“ wurden in Portugal gedreht. Das ist in der diesjährigen Staffel aufgrund der Corona-Pandemie nur schwer umsetzbar gewesen. Deshalb hat sich RTL dazu entschieden, die Folgen auf einem Bauernhof in Bocholt im Westmünsterland (Nordrhein-Westfalen) zu produzieren.

Gibt es einen Livestream?

Du hast kein Bock, die neuen Folgen im TV zu schauen? Im Netz kannst du „Das Sommerhaus der Stars“ ebenfalls verfolgen. Denn bei TVNOW gibt es einen Livestream von RTL. Nach der Ausstrahlung werden die aktuellen Episoden dort kostenfrei zur Verfügung gestellt. Und das Beste: Bei TVNOW kannst du auch nochmal die bisherigen Staffeln von „Das Sommerhaus der Stars“ schauen. Die neue Staffel von „Das Sommerhaus der Stars“ zeigen RTL und TVNOW am 9. September 2020 um 20:15 Uhr. Mehr News zum „Sommerhaus der Stars“ und den Kandidaten gibt es HIER bei KUKKSI.