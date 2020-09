Schon bald ist es soweit: Bei RTL geht „Das Sommerhaus der Stars“ in die nächste Runde. Dass es in der Show zwischen den Kandidaten ordentlich knallen kann, haben bereits die vergangenen Staffel bewiesen. Doch nun fliegen anscheinend zum Auftakt schon die Fetzen und es fliessen Tränen.

Die neuen Folgen von „Das Sommerhaus der Stars“ zeigt RTL ab dem 9. September 2020 um 20:15 Uhr. Bereits in den vergangenen Wochen sind immer wieder Gerüchte durchgesickert, dass es zwischen den Kandidaten diesmal besonders heftig krachen soll.

Die Stimmung kippt in der ersten Folge

In der neuen Staffel kommt es wohl bereits zum Auftakt gleich zu einer Mega-Eskalation – zumindest zeigen das einige Bilder, welche jetzt veröffentlicht wurden. Gleich bei mehreren Kandidaten fliegen demnach die Fetzen und es kullern zahlreiche Tränen – darunter befinden sich auch Reality-Sternchen Georgina Fleur und auch Ex-Bachelor Andrej Mangold. Auf den Schnappschüssen ist zu sehen, dass Georgine Fleur von einigen Kandidaten getröstet wird – Andrej Mangold scheint wohl mit den Mitbewohnern aneinander geraten zu sein, weshalb er seine Tränen nicht mehr zurückhalten kann. Was sich genau abgespielt hat, ist auf den Fotos nicht ersichtlich – Fakt ist aber: Es wird ziemlich viel Drama in der ersten Folge geben. Georgine Fleur sowie ihr Verlobter Kubilay Özdemir und Andrej Mangold scheinen für viel Aufregung zu sorgen.

Stars müssen zur ersten Challenge

Und natürlich kommt auch die diesjährige Staffel der beliebten Show nicht ohne den fiesen Spielen aus. Die Bewohner müssen bereits zum Auftakt ran und ihr Können unter Beweis stellen: Die Paare müssen über eine wackelige Plattform kraxeln, welche einige Meter hoch ist und Fragen beantworten. Bereits in den vergangenen Staffeln scheiterten zahlreiche Promi-Paare an der Challenge. Auf den Bildern ist zu sehen, dass Annemarie Eilfeld und Tim Sandt wohl ziemlich mit dem Gleichgewicht zu kämpfen haben. Die neue Staffel von „Das Sommerhaus der Stars“ zeigen RTL und TVNOW ab dem 9. September 2020 um 20:15 Uhr.

Die ersten Bilder vom Auftakt