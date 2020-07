Sommerhaus der Stars 2020: Der Sendetermin ist bekannt!

„Das Sommerhaus der Stars“ startet bei RTL diesmal so spät wie nie. Bisher war unklar, wann die neue Staffel ausgestrahlt wird – bis jetzt! Denn nun hat der Sender endlich den Starttermin enthüllt.

Erst kürzlich wurde die Besetzung der diesjährigen Staffel bekanntgegeben. Die Stars wagen in der TV-Show die Herausforderung – für einige Paare könnte das eine echte Herausforderung werden. Nach der Corona-Quarantäne ziehen acht Promi-Paare in die Villa in Bocholt und kämpfen dort um den Titel „DAS Promipaar 2020“.

Das sind die Kandidaten

Der Reality-TV-Star Georgina Fleur (30) und der Unternehmer Kubi Özdemir (41)

(30) und der Unternehmer (41) Das „Bachelor“-Paar Andrej Mangold (33) und Jennifer Lange (26)

(33) und (26) Die „Goodbye Deutschland“-Kultauswanderer Andreas (54) und Caroline Robens (41)

(54) und (41) Die Sängerin und DSDS-Drittplatzierte von 2009 Annemarie Eilfeld (30) und der selbstständige Marketingexperte Tim Sandt (29)

(30) und der selbstständige Marketingexperte (29) Das YouTube Influencer-Paar Lisha (34) und Lou (31)

(34) und (31) Die „Bullyparade“-Schauspielerin Diana Herold (46) und der Betriebswirt Michael Tomaschautzki (48)

(46) und der Betriebswirt (48) Der Reality-TV-Star Denise Kappés (30) und der Sänger Henning Merten (32)

(30) und der Sänger (32) Der Hypnotiseur Martin Bolze (63) und die Designerin Michaela Scherer (53)

Diese Promis rücken nach

Im Verlauf der Staffel gibt es weiteren Promi-Nachschub. So sollen laut RTL auch Eva Benetatou und ihr Verlobter Chris sowie Katzenberger-Mama Iris Klein und ihr Mann Peter dabei sein und das Sommerhaus ordentlich aufmischen. Bei der Besetzung dürfte die Staffel wohl keinesfalls langweilig werden und für ordentlich Zündstoff unter den Kandidaten sorgen.

Wann wird die neue Staffel ausgestrahlt?

Die neue Staffel von „Das Sommerhaus der Stars“ startet diesmal so spät, wie noch nie. In den vergangenen Jahren begann die Staffel meist im Sommer – doch die neuen Folgen werden in diesem Jahr erst ab dem 9. September ausgestrahlt. Und auch am Sendetermin selbst gibt es eine Neuerung: Wie auch in den vergangenen Jahren startet die neue Staffel am Mittwoch. Doch die späteren Folgen sollen künftig auch am Sonntagabend ausgestrahlt werden. Schon gelesen? Sommerhaus der Stars 2020: Das ist der Drehort!