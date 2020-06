Sommerhaus der Stars 2020: Das ist der Drehort!

RTL hat das „Sommerhaus der Stars“ zuletzt in Portugal gedreht. Das gestaltet sich aufgrund der Corona-Pandemie in diesem Jahr schwierig. Deshalb hat der Sender die Show nach Deutschland verlegt. KUKKSI verrät euch, wo die Villa steht.

Sonne, Strand und eine Villa – bisher waren die Promis im „Sommerhaus der Stars“ immer in einer Apartement in Portugal untergebracht. Wegen der Corona-Krise findet die Show diesmal nicht im Ausland statt, sondern in Deutschland auf einem Bauernhof – aber in welcher Stadt eigentlich genau?

Die Show findet nicht in Portugal statt

Gedreht wird die Show diesmal in Bocholt in Nordrhein-Westfalen – und zwar im Stadtteil Barlo auf einem Bauernhof. Zwischen Kühen und Hühnern werden die Promis in dem beschaulichen Örtchen wohnen. „In dem kleinen Dorf ist jetzt mal los“, erzählt ein Nachbar im Interview mit RTL. „Ich finde das ganz gut und witzig“, meint eine andere Bewohnerin.

Wo liegt Bocholt?

Bocholt liegt im Münsterland und hat rund 73.000 Einwohner. Nach Aachen ist die Gemeinde die zweitgrößte Stadt an der deutsch-niederländischen Grenze und die drittgrößte Stadt im Münsterland nach Münster und Rheine. Bisher erschien das kleine Örtchen weniger in den Schlagzeilen – das wird sich nun durch die Produktion von „Das Sommerhaus der Stars“ ändern.

Diese Kandidaten gehen ins Sommerhaus

Mittlerweile wurden auch die Kandidaten enthüllt, welche diesmal ins RTL-Sommerhaus gehen werden. Dabei sind diesmal Eva Benetatou & Chris, Andrej Mangold & Jenny Lange, Annemarie Eilfeld & Tim, Caro & Andreas Robens, Denise Kappés & Henning Merten, Diana Herold & Michael, Georgina Fleur & ihr Verlobter Kubilay Özdemir, Lisha & Lou, Martin Bolze & Michaela Scherer sowie Iris & Peter Klein. Die VIPs müssen sich in lustigen Spielen duellieren und unterziehen sich einer krassen Beziehungsprobe – wer wird das durchhalten? Und welches Promi-Paar geht als Gewinner aus der Show? Fakt ist jedenfalls: Auch diesmal wird es wohl nicht ganz harmonisch zugehen. Die neue Staffel von „Das Sommerhaus der Stars“ zeigt RTL wahrscheinlich ab Juli.