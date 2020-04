Sockjob: Das steckt hinter dem Fetisch!

Der Fußfetisch ist weit verbreitet und schon längst kein Tabu-Thema mehr. Die sexuelle Vorliebe wird mittlerweile offen ausgelebt. Doch hast du schon mal was von einem Sockjob gehört? KUKKSI erklärt dir, was genau dahinter steckt.

Einige Mädchen finden ihre Füße absolut nicht schön – die Jungs dagegen stehen umso mehr drauf! Einige Typen fahren total auf Füße ab und werden sogar schon beim Anblick total erregt. Doch es gibt mehrere Varianten des Fußfetisch – dazu gehört auch der Sockjob. Doch was hat es damit eigentlich auf sich?

Das bedeutet der Sockjob

Der Unterschied zum Fußfetisch ist, dass man beim Sockjob – wie der Name auch schon sagt – die Socken an hat. Mädels können ihm mit ihren Füßen einen runterholen. Mit nackten Füßen nennt man das Footjob, mit bekleideten Feets dann Sockjob. Einige Kerle stehen auf bestimmte Art von Socken. Das mag auf den ersten Blick ungewöhnlich klingen – aber wieso nicht einfach mal ausprobieren?

Fuß-Fetisch ist total beliebt

Der Fuß-Fetisch ist übrigens mittlerweile einer der beliebtesten Sex-Vorlieben bei Jungs. Einige kommen dabei sogar schon richtig in Fahrt, wenn sie nur an Mädchenfüße denken. Die Jungs riechen daran, lecken oder lutschen die Zehen. Die Knöchel, der gepflegte Nagellack oder auch die weiche Haut – so manchen Kerl erregt das total. Und sogar das Mädchen kann das genießen, denn eine entspannte Fuß-Massage bekommst du ganz sicher von ihm!

Du bist genervt davon?

Dennoch: Sollte dich das nerven, gehe damit offen um und sage es ihm. Sollte er es mit seinem Fetisch übertreiben oder braucht er das sogar, um damit überhaupt in Fahrt zu kommen, kann das sogar zu einer Beziehungskrise führen. Sollte es für das Mädchen aber okay sein, dann lass ihm seine Begeisterung – es ist alles das erlaubt, was euch BEIDEN Spaß macht. Schon gelesen? Du stehst auf Füße? So kannst du deinen Fetisch befriedigen!