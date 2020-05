So oft solltest du täglich auf Toilette gehen

Hast du auch eine ziemlich schwache Blasen und musst nach dem Trinken oft aufs Klo? Und hast du dir auch schon mal Gedanken darüber gemacht, wie oft man am Tag auf Toilette gehen sollte? KUKKSI gibt darauf jetzt Antworten!

Nicht schon wieder! Du stehst gerade in der Bahn oder bist in der Schule und die Blase drückt. Es gibt Menschen, die müssen wahnsinnig selten pinkeln – oder nur dann, wenn sie wirklich was getrunken haben. Bei anderen ist das jedoch völlig anders und rennen sehr oft auf die Toilette. Doch wie oft sollte man täglich eigentlich aufs Klo gehen?

Wie oft auf Toilette gehen ist normal?

Klar: Umso mehr wir drinken, desto mehr haben wir auch einen Harndrang. Sogar einige Lebensmittel sorgen dafür, dass wir das stille Örtchen öfter aufsuchen müssen. Es gibt aber einen Richtwert, an den wir uns orientieren können, wie oft ein Toilettengang „normal“ ist. Wenn du 1,5 Liter am Tag trinkst, müssen Mädchen vier Mal am Tag auf die Toilette. Bei einem gesunden Organismus müssen Jungs drei Mal auf die Toilette, wie Wissenschaftler herausgefunden haben. Frauen müssen generell etwas öfter auf Toilette, als Jungs – das liegt in dem Fall an einer überempfindlichen Blase.

Wenn du den Eindruck hast, dass du öfter aufs Klo musst, solltest du laut Focus.de ein „Toiletten-Tagebuch“ führen. Dort schreibst du auf, wann und in welchen Abständen du deine Blase entleerst. Wenn du den Eindruck hast, dass du deine Blase zu oft entleerst, solltest du einen Urologen aufsuchen und das abklären lassen. Übrigens: Laut neuen Erkentnnisen ist es sogar schädlich, mehr als drei Liter am Tag zu trinken. Denn das könnte die Nieren überfordern.

Wann sollte man einen Arzt aufsuchen?

In kürzester Zeit hat sich deine Blasenaktivität verändert.

Es ist Blut im Urin.

Beim Wasserlassen hast du Schmerzen.

Du hast sehr viel Durst.

HINWEIS DER REDAKTION | Der Artikel ersetzt keinesfalls eine ärztliche Beratung! Der Inhalt von KUKKSI darf nicht dafür verwendet werden, eigenständig Diagnosen zu stellen – das kann nur ein ausgebildeter Arzt.