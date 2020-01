Simone Kowalski: Was macht eigentlich die GNTM-Gewinnerin?

Es geht endlich wieder los: Bei ProSieben startet die neue Staffel von „Germany’s next Topmodel“. Im vergangenen Jahr gewann Simone Kowalski die Show – aber was macht die Vorjahressiegerin eigentlich heute?

Die Beauty hat es damals gezeigt und gewann das Finale von GNTM. „Sie ist eine Kämpferin. Sie hat diesen Geist ein Stückchen mehr als andere. Sie will gewinnen um jeden Preis. Sie kämpft wirklich. Sie traut sich wirklich was. Das ist nicht so gerne gesehen von den anderen Mädchen.“, schwärmte damals Heidi Klum. Doch in den vergangenen Monaten ist es ruhig um den Lockenkopf geworden – doch was wurde eigentlich aus dem Model?

Um die Gewinnerin von 2019 ist es ruhig geworden

Bei „Germany’s next Topmodel“ konnte Simone Kowalski auf ganzer Linie überzeugen – von dem Zickenkrieg ihrer Konkurrentinnen hat sie sich nicht unterkriegen lassen. Kurz nach dem Sieg war die Blondine jedoch gesundheitlich angeschlagen. „Ich muss jetzt erst einmal Pause machen und auf meine Gesundheit hören“, sagte sie damals in einem Interview mit der Bild-Zeitung. Öffentliche Auftritte gab es seitdem nur wenige. Schon vor ihrer Teilnahme an der TV-Show lief es für sie alles andere als rund: Aufgrund mehrerer Verletzungen musste sie operiert werden und saß 1,5 Jahre im Rollstuhl.

Simone Kowalski will wieder durchstarten

„Simi“ ist noch immer bei der Modelagentur „One Eins Fab“ unter Vertrag. Günther Klum ist zuversichtlich, dass sie 2020 wieder durchstarten wird. „In den Monaten nach ihrem Sieg ist es in den sozialen Netzwerken ruhig um sie geworden, da sie bedauerlicherweise gesundheitliche Probleme hatte. Für das Jahr 2020 hat sie sich vorgenommen, mit neuer Kraft durchzustarten – ihr Instagram-Account markiert diesen Neustart, und wir sind alle zuversichtlich, dass dieser gelingen wird“, erzählt der Papa von Heidi Klum in der Bild. Die neuen Folgen von „Germany’s next Topmodel“ zeigt ProSieben immer donnerstags um 20:15 Uhr. Mehr News zu GNTM gibt es HIER bei KUKKSI.