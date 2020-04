Simone Kowalski: Nackt im Playboy!

Im vergangenen Jahr hat Simone Kowalski die Staffel von „Germany’s next Topmodel“ gewonnen. Nach dem Finale wurde es jedoch ruhig um die Gewinnerin. Nun feiert sie ihr Comeback und lässt die Hüllen fallen.

Mit nackten Tatsachen hat sich Simone Kowalski zurückgemeldet. Die 22-Jährige hat sich nämlich jetzt für den Playboy ausgezogen. „Die Nachricht, dass ich auf dem Cover von dem Playboy sein darf, ist einfach nur atemberaubend“, erklärt die Beauty in einem Interview mit der Bild-Zeitung.

GNTM-Siegerin zieht sich für den Playboy aus

Im Mai wird es eine große Fotostrecke in dem Männermagazin von dem Model geben. „Ich bin sehr stolz, dass ich hier heute in Kapstadt sein darf mit dem ganzen großen Team und einfach ein Teil sein kann von der großen Playboy-Familie“, schwärmt die GNTM-Gewinnerin.

Simone Kowalski wettert gegen GNTM

Doch damit nicht genug: Im Playboy äußert Simone Kowalski auch noch Kritik an „Germany’s next Topmodel“. „Dass man es als Unterhaltung wahrnimmt, wie Menschen einander heruntermachen, finde ich unmöglich“, sagt sie dem Magazin. Der Lockenkopf fühlt sich falsch dargestellt: „Ich glaube, vieles ist bis heute gar nicht öffentlich geworden.“ Sie kann der Show aber auch was Positives abgewinnen: „Das Format lehrte mich in kürzester Zeit Erfahrungen, die unbeschreiblich waren. Nur dadurch bin ich der Mensch geworden, der ich heute bin“, so Simone Kowalski in der Bild.

So reagiert Günther Klum auf die Kritik

Günther Klum hat die Kritik jedoch zurückgewiesen. „Simone hatte sehr viele Jahre die Möglichkeit die Sendung GNTM zu verfolgen. Sie wusste also, worauf sie sich einlässt. Der Playboy wäre ohne ihre Teilnahme an der Sendung niemals auf sie aufmerksam geworden“, stellt er klar. Nach GNTM wurde es ruhig um Simone Kowalski – nach ihrem Sieg gab es auf ihrem Instagram-Kanal lange nur Werbung zu sehen. Schon gelesen? Simone Kowalski: Was macht eigentlich die GNTM-Gewinnerin?