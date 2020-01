Sebastian Preuss: Sein Bruder starb an einer Überdosis!

22 Single-Ladys buhlen in der neuen Staffel von „Der Bachelor“ um Sebastian Preuss. Der Kickbox-Weltmeister aus München sucht in der Kuppelshow sein Liebes-Glück. Der Hottie musste in der Vergangenheit jedoch schwere Schicksalsschläge verkraften. Nun enthüllt er auch, was hinter seinem Tattoo auf seinem Arm steckt – das Motiv hat einen traurigen Hintergrund.

Eigentlich ist Sebastian Preuss ein fröhlicher Mensch – doch bei einem Thema zeigt er sich von einer emotionalen Seite: Sein Bruder ist an einer Überdosis Schmerzmittel gestorben. Das Geburtsdatum sowie der Todestag seines Bruders zieren seitdem seinen Oberarm.

Der Bachelor spricht über den Tod seines Bruders

„War ein richtiger Riss im Leben. Der ist an einer Überdosis Fentanyl, Schmerzmittel, gestorben. Er war heroinabhängig. Das Schlimmste war, dass ich meine Mutter so leiden gesehen habe“, sagt Sebastian Preuss in einem Interview mit RTL. Dennoch lässt sich der 29-Jährige nicht unterkriegen: „Ich habe schon immer sehr gerne gelacht, aber ich schaue auch sehr gerne nach vorne und ich glaube, mein Bruder wäre sehr sehr stolz auf mich“, erklärt der Rosenkavalier weiter.

Sebastian Preuss saß damals in Haft

Sebastian Preuss selber hatte es damals auch sonst nicht einfach – wegen einiger Straftaten musste er sogar in den Knast. „Meine Mutter war alleinerziehend mit drei Kindern und musste sehr viel arbeiten. Ich bin abgerutscht, habe mich an falsche Freunde gehängt. Das hat sich solange aufgestaut, bis ich mit 18 Jahren für ein halbes Jahr wegen Körperverletzung in Untersuchungshaft saß“, erzählt der Hottie. Aus den damaligen Fehlern hat Sebastian preuss gelernt – heute steht er mitten im Leben. Das einzige, was ihm noch fehlt, ist eine Frau an seiner Seite – diese wird er aber wohl in der neuen Staffel der Kuppelshow zeigen. Die neue Staffel von „Der Bachelor“ zeigen RTL und TVNOW ab dem 8. Januar 2020 um 20:15 Uhr. Noch mehr News zur aktuellen Staffel von „Der Bachelor“ gibt es HIER bei KUKKSI.