Sebastián Athié: Daran starb der Disney-Star!

Für die Fans war das eine Schock-Nachricht: Sebastián Athié ist tot! Der Schauspieler starb im Alter von nur 24 Jahren. Nun wurde auch bekannt, woran der Disney-Star gestorben ist.

Im Alter von nur 24 Jahren ist Sebastián Athié vor einigen Tagen verstorben. Unter anderem verkündete der lateinamerikanische Disney Channel die traurige Todesnachricht. „Deine Kunst und dein Lächeln bleiben für immer“, heißt es in einem Statement beim Kurznachrichtendienst Twitter. Man werde sein „Talent, seine Kameradschaft, seine Professionalität und vor allem sein enormes Herz immer in Erinnerung behalten“, schreiben die Verantwortlichen weiter.

Fans und Kollegen trauern

Der Schauspieler mit mexikanischen Wurzeln spielte den fußballbegeisterten Lorenzo Guevara in der argentinischen Telenovela „O11CE“. Sein Co-Star Mariano González hat bei Instagram sein Beileid bekundet. „Ich verstehe es immer noch nicht. Ich weiß noch nicht einmal, wie ich mit der Verarbeitung anfangen soll. Aber du weißt, wie sehr ich dich liebe. Wie dankbar ich für das bin, was wir gemeinsam durchgemacht haben. […] Wir sehen uns auf der anderen Seite“, schreibt er.

Todesursache ist bekannt

Bisher war völlig unklar, an was Sebastián Athié starb. Nun hat sich sein Management bei Instagram zu Wort gemeldet: „Wir erklären offiziell, dass Sebastián an einem Herzinfarkt gestorben ist, den er während eines Trainings am 4. Juli erlitt.“ Zuvor habe er keine gesundheitlichen Probleme gehabt. Seine Managerin erklärte in einem offenen Brief, dass er seine Arbeit über alles geliebt hat. „Er hat sich immer gut vorbereitet und trainiert, um sein Bestes zu geben!“, schreibt sie.