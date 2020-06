Sebastian & Angelina Pannek: Das Baby ist da!

Seit Monaten fiebern die Fans mit und fragen sich: Wann kommt das Baby von Angelina und Sebastian Pannek auf die Welt? Nun verkündet das Paar stolz: Die beiden sind erstmals Eltern geworden.

Erst vor einigen Monaten haben die beiden geheiratet. Das Paar erwartete auch den ersten gemeinsamen Nachwuchs. Mit regelmäßigen Schnappschüssen vom Babybauch haben die TV-Stars ihre Community auf dem Laufenden gehalten. Bei Instagram haben die beiden nun verkündet, dass ihr Baby das Licht der Welt erblickt hat.

Sebastian & Angelina sind total happy

„Unser Herz ist geboren. Mami und Papi sind die glücklichsten Menschen der Welt“, schreiben die beiden in dem sozialen Netzwerk. „Wir können unser Glück kaum fassen, denn es ist magisch, was unser kleiner Schatz mit uns macht. Wir sind unendlich verliebt, dankbar und unbeschreiblich glücklich! Es ist die glücklichste Zeit unseres Lebens, die wir grad als keine Familie erleben dürfen“, so das Paar weiter.

Fans gratulieren dem Paar

Die beiden sind einfach total happy und freuen sich, dass sie nun zu dritt sind und werden viel Zeit miteinander verbringen. Schon kurz nach dem Posr gab es tausende Fan-Reaktionen: Die User freuen sich für das Paar und es hagelte Glückwünsche. Auch Maren Wolf oder auch Kim Gloss gratulierten dem Paar. Schon gelesen? Das machen die Ex-Bachelor-Kandidaten heute!