Schwiegertochter gesucht: Das sind die 5 neuen Kandidaten!

Wenn sich das Liebeskarussell von „Schwiegertochter gesucht“ erstmals zur besten Sendezeit und in neuem Glanz dreht, hoffen eine Handvoll Mütter mit starkem Familiensinn und großen Herz auf die eine Liebe – für ihre Söhne.

Fünf charakterstarke Junggesellen möchten nicht länger alleine sein und machen sich mit tatkräftiger Unterstützung ihrer Muttis auf die Suche nach Mrs. und Mr. Right. Werden sie in der neuen Staffel von „Schwiegertochter gesucht“ fündig und finden ihre Traumfrau?

Das sind die neuen Singles

Dennis, 34

Beruf: Speditionskaufmann

Speditionskaufmann Region: Nordrhein-Westfalen

Nordrhein-Westfalen Hobbys: Fitnessstudio, Fußball spielen, VfL Bochum, Reisen

Fitnessstudio, Fußball spielen, VfL Bochum, Reisen Charakter: romantisch, humorvoll und tierlieb

So ist Dennis in einer Beziehung

„Ich bin ein absoluter Beziehungsmensch. Ich möchte einer Frau die Welt zu Füßen legen, eine Familie gründen und mein Leben mit ihr teilen. Ich wünsche mir eine Partnerin, die in einer Beziehung genauso viel gibt wie ich. Ich bin unternehmungslustig und verbringe gerne Zeit mit meiner Freundin.“

So sollte seine Traumfrau sein

„Ich mag Frauen, die wissen, was sie wollen. Meine Partnerin muss das Herz am rechten Fleck haben und hinter mir stehen. Ich suche eine Frau, mit der ich lachen und über alles reden kann. Außerdem muss sie tierlieb sein, da meine Mutter einen kleinen Hund hat, um den ich mich auch gerne kümmere.“

Philipp, 32

Beruf: Zeitsoldat

Zeitsoldat Region: Schleswig-Holstein

Schleswig-Holstein Hobbys: Sport, Schwimmen, Kochen, Boot fahren, Trampolinspringen

Sport, Schwimmen, Kochen, Boot fahren, Trampolinspringen Charakter: zuverlässig, humorvoll, ehrgeizig und tierlieb

zuverlässig, humorvoll, ehrgeizig und tierlieb Sonstiges: Philipp hat einen Sohn, der bei dessen Mutter lebt

So ist Philipp in einer Beziehung

„Die Frau an meiner Seite kann sich zu 100 Prozent auf mich verlassen und eine Menge Spaß mit mir haben. Ich lache gerne und mag es, manchmal das Kind in mir herauszulassen. Daher brauche ich eine Partnerin, die mit mir lachen kann. Ich möchte gerne heiraten und Kinder bekommen.

So sollte seine Traumfrau sein

„Ich stehe auf natürliche Frauen. Am wichtigsten ist es mir, dass ich mich gut mit ihr unterhalten kann. Es wäre schön, wenn sie tierlieb ist, da ich zwei Ponys habe.“

Meik, 28

Beruf: gelernter Koch

gelernter Koch Region: Balaton, Ungarn

Balaton, Ungarn Hobbys: Animes, seine Chihuahuas, Gartenarbeit, heimwerken, zeichnen, schwimmen

Animes, seine Chihuahuas, Gartenarbeit, heimwerken, zeichnen, schwimmen Charakter: familiär, kreativ und tierlieb

So ist Meik in einer Beziehung

„Ich bin eine treue Seele und suche eine Partnerin, die es ernst mit mir meint. Wenn ich eine Frau besser kennen gelernt habe, lege ich meine anfängliche Schüchternheit schnell ab.“

So sollte seine Traumfrau sein

„Ich bin ein fröhlicher, unkomplizierter Mensch und wünsche mir das auch von einer Partnerin. Der Jackpot wäre, wenn eine Frau sich für Animes interessiert. Ich bin aber auch offen für die Interessen meiner Partnerin. Ich suche eine liebe Frau, die mein Leben in Ungarn bereichert.“

Andrea, 29

Beruf: Gastronom

Gastronom Region: Niedersachsen

Niedersachsen Hobbys: singen, tanzen, EMS-Training, Kartenspiele, Bowling, Go-Kart-Fahren

singen, tanzen, EMS-Training, Kartenspiele, Bowling, Go-Kart-Fahren Charakter: herzlich, selbstbewusst und ehrgeizig

So ist Andrea in einer Beziehung

„Ich bin extrovertiert und temperamentvoll – eben ein typischer Italiener. Ich bin ehrlich und direkt, so dass ein Mann bei mir immer weiß, woran er ist. Außerdem bin ich sehr herzlich und gefühlvoll.“

So sollte ihr Traummann sein

„Ich mag Männer, die authentisch, herzlich und offen sind. In einer Beziehung brauche ich einen Mann, der mir die Stirn bieten kann, da ich auch schon mal dickköpfig bin. Ich suche einen feinfühligen, maskulinen Partner, mit dem ich mir etwas aufbauen kann.“

Heiko, 46

Beruf: angehender psychologischer Berater

angehender psychologischer Berater Region: Sachsen-Anhalt

Sachsen-Anhalt Hobbys: kochen, malen, Spazieren gehen, Reiki

kochen, malen, Spazieren gehen, Reiki Charakter: kreativ, spirituell und humorvoll

kreativ, spirituell und humorvoll Sonstiges: Heiko hat aus einer früheren Beziehung ein Kind

So ist Heiko in einer Beziehung

„Ich bin sehr gutmütig in einer Beziehung und gebe manchmal vielleicht sogar ein bisschen zu viel. Ich möchte, dass es meiner Partnerin gut geht und verwöhne sie, zum Beispiel mit einem selbstgekochten Drei-Gänge-Menü.“

So sollte seine Traumfrau sein

„Das Aussehen einer Frau spielt für mich keine große Rolle, mir ist es wichtiger, dass ich mich mir ihr gut verstehe. Die Partnerin an meiner Seite muss nicht spirituell sein, sie sollte aber Verständnis für mein Interesse an Engeln haben. Sie darf gerne Kinder mit in die Beziehung bringen und sollte Tiere mögen, da ich zwei Katzen habe.“

Vera Int-Veen ist mit ihren langjährigen Erfahrungen in Sachen Liebe wieder fester Bestandteil der Sendung und sorgt im Laufe der 13. Staffel für so manche Überraschung … Ein Wiedersehen gibt es auch mit Guido und Anke: Die Beiden hatten sich 2017 bei „Schwiegertochter gesucht“ kennen- und lieben gelernt, ein Jahr später kam Söhnchen Sebastian zur Welt. Jetzt wird endlich geheiratet! RTL und TVNOW zeigen „Schwiegertochter gesucht“ ab dem 14. Juli 2020 immer dienstags um 20:15 Uhr.