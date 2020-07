Saskia Beecks: Fans spekulieren über Schwangerschaft!

Die Fans von Saskia Beecks sind verwirrt. Bei Instagram postet die ehemalige Darstellerin aus „Berlin – Tag & Nacht“ regelmäßige Updates aus ihrem Alltag. Mit einem neuem Foto sorgt die Beauty für Spekulationen: Ihre Community glaubt, dass sie schwanger sei!

Kürzlich postete Saskia Beecks ein Foto, auf welchem die Fans angeblich eine Wölbung sehen. Seitdem brodelt die Gerüchteküche über eine mögliche Schwangerschaft. Einige Fans glauben nämlich, dass der ehemalige „Berlin – Tag & Nacht“-Star möglicherweise Nachwuchs erwarten könnte.

Bauch-Foto sorgt für Spekulationen

„Ich hab zwei Kinder bekommen und ich erkenne einen Schwangerschaftsbauch. Die ist definitiv schwanger“, meint ein User in den Kommentaren. „Eigentlich frage ich mich nach der letzten Story, ob sie schwanger ist. Was ja schön wäre, aber auch total überraschend“, heißt es in einem anderen Kommentar. Über das Liebesleben von Saskia Beecks ist bisher wenig bekannt – es ist unklar, ob die Beauty vergeben oder Single ist. Laut Gerüchten soll die Darstellerin auch bei „Promi Big Brother“ dabei sein – dazu, aber auch zu den Schwangerschaftsgerüchten, hat sie sich bislang nicht geäußert.

Ist Saskia Beecks bei Promi Big Brother dabei?

Unterdessen ist es auf dem Insatgram-Kanal der Influencerin zuletzt sehr ruhig geworden. Seit den Spekulationen rund um eine Schwangerschaft hat sich die Darstellerin von dem sozialen Netzwerk zurückgezogen. Für die Soap-Beauty ist das eigentlich ungewöhnlich, denn beinahe täglich versorgt sie ihre Fans mit Updates aus ihrem Leben – derzeit herrscht jedoch absolute Funkstille. „Geht’s dir gut? Wo steckst du? Muss man sich Sorgen machen?“, schreibt ein User in den Kommentaren. Steckt Saskia Beecks etwa in Vorbereitungen zu „Promi Big Brother“? Denn die TV-Show würde schon in wenigen Tagen beginnen. Doch wir sind uns sicher: Saskia Beecks wird sich bei Instagram bald wieder zurückmelden. Vielleicht gönnt sie sich auch einfach nur eine kurze Auszeit… Schon gelesen? Berlin – Tag & Nacht: Saskia Beecks kommt NICHT zurück!