Neues Programm: Das ändert sich bei RTL in der Daytime!

Bei RTL wird am Nachmittag alles neu: Der Sender nimmt gleich drei neue Formate ins Programm und krempelt seine Daytime ordentlich um. KUKKSI gibt einen Überblick und verrät, um was es in den Shows geht.

Starke Namen und brandneue Shows bilden ab dem 10. Februar das neue Line-up der Daytime bei RTL. Mit Oliver Geissen, Marco Schreyl und Steffen Henssler geben drei bekannte Show-Moderatoren dem täglichen Line-up ein neues Gesicht.

Neue Shows in der Daytime

Den Anfang machen um 14:00 Uhr Sükrü Pehlivan und sein Händlerteam von „Die Superhändler“. Die beliebte Trödelshow hat sich seit ihrem Start zu einer festen Marke mit steigender Beliebtheit entwickelt und bildet den perfekten Start in die neue Show-Daytime. Danach um 15:00 Uhr startet Oliver Geissen mit der neuen Rateshow „Kitsch oder Kasse“, in der Kandidatenpaare den Wert verschiedener Gegenstände schätzen müssen.

Oliver Geissen und Marco Schreyl sind zurück

Um 16:00 Uhr gibt es gleich ein doppeltes Comeback! Mit Moderator und Journalist Marco Schreyl kehrt nicht nur ein dem RTL-Zuschauer bekanntes Gesicht zurück, sondern RTL holt auch den täglichen Talk wieder ins TV. Ebenfalls „heiß“ zur Sache geht es in der neuen Kochshow von Steffen Henssler um 17:00 Uhr. In „Hensslers Countdown – Kochen am Limit“ lädt der prominente Küchenchef zum Improvisations-Kochduell für selbstbewusste Hobbyköche.

So sieht das Programm bei RTL aus

14 Uhr: Die Superhändler

In den 70ern waren diese Teile High End und absolut angesagt. Auch heute noch beeindrucken die beiden schwarzen Kugellautsprecher von Grundig durch ihre schöne Form und ihren vollen Klang. Damit sollten sich noch 250 Euro machen lassen, denkt sich Markus aus Mühlheim, der das Exponat von seinen Eltern hat. Die Händler lassen zwar kein gutes Haar an den Boxen, doch um wieviel die Gebote seinen Wunschpreis sogar übersteigen, das überrascht alle.

15 Uhr: Kitsch oder Kasse

„Kitsch oder Kasse“ – die Antik-Rate-Show, bei der Kandidaten sich reich schätzen können. 10 Objekte von 50 bis 10.000 Euro stehen zur Wahl. Die Kandidaten Esther (35) und Adrian (38) sind sowohl im Job als auch in der Ehe ein unschlagbares Team! Kommt das sympathische Paar ihrem Traum vom Eigenheim ein Stück näher? Antik-Experte Antoine Richard und ein geheimes Objekt von Pop-Sänger Marc Terenzi machen es den beiden auf jeden Fall nicht leicht.

16 Uhr: Marco Schreyl

Marco Schreyl diskutiert mit Betroffenen und Experten über den akuten Notstand im deutschen Pflegesystem. Pinar (36) ist eine von vielen Betroffenen: Ihre 10-jährige Tochter Elif leidet an einem Gendefekt und muss rund um die Uhr intensiv betreut werden. Doch Pinar fehlt es an Fachkräften, die sie unterstützen. Auch RTL-Journalist Jenke von Wilmsdorff äußert sich zu seinem Selbstversuch in einem Pflegeheim, der Spuren hinterlassen hat.

17 Uhr: Hensslers Countdown – Kochen am Limit

Steffen Henssler führt durch die härteste Kochshow im deutschen Fernsehen: „Hensslers Countdown – Kochen am Limit“. Schaffen es drei Kandidaten in 25 Minuten Spaghetti Bolognese im Parmesankörbchen mit Salat auf den Tisch von Juror Christian Lohse zu bekommen, obwohl Fleisch und Nudeln eingefroren sind und das Wasser abgestellt ist? Wer lässt sich auch nicht durch Quizfragen rausbringen und nimmt das Preisgeld mit nach Hause?