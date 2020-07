Roberta Bieling: Update nach Schwächeanfall bei Punkt 12!

In dem RTL-Magazin „Punkt 12“ kam es am Montag zu einem echten Schock-Moment: Roberta Bieling erlitt während der Live-Sendung einen Schwächeanfall! Nun meldet sich die Moderatorin zu Wort und gibt ein Update.

Während der Sendung wurde Roberta Bieling ziemlich schwindelig und konnte sich kaum auf den Beinen halten – dabei klammerte sie sich ans Moderationspult. Kurz vor dem Ende der Sendung meldete sich Roberta Bieling aus der Werbepause zurück. Doch wenige Augenblicke später machte ihr Kreislauf schlapp.

„Mir ist gerade ein bisschen schwindelig, entschuldigen Sie bitte“, so die Moderatorin. „Ich frage mal kurz in der Regie nach, was wir machen können“, so Roberta Bielung bei „Punkt 12“ weiter. Danach entschuldigte sie sich erneut: „Wir haben gerade keinen Beitrag, tut mir sehr leid. Wir haben nichts vorliegen, was wir senden können. Hier geht gerade alles ein bisschen durcheinander.“

Beinahe-Zusammenbruch in Live-Sendung

Nach dem Beitrag konnte sie dann wieder lächeln. „Ich habe einen Schluck Wasser getrunken. Jetzt dürfte es wieder gehen. So ein Start nach dem Urlaub ist ein Brett“, sagt Roberta Bieling. Laut RTL.de hätte man in einer solchen Situation sofort einen Beitrag abgespielt – das hat jedoch nicht geklappt, da die Technik hakte. Deshalb musste Roberta Bielung improvisieren, was sie in der Situation auch gut meisterte.

Roberta Bieling meldet sich zu Wort

Roberta Bieling hat sich bei Instagram nun selbst zu Wort gemeldet und gibt ein Gesundheitsupdate. „Heute in der Sendung ist mir sowas von schwindelig geworden. Ich bin wohl das Arbeiten nicht mehr gewohnt. Scherz, nein, ich glaube, ich hatte Kreislaufprobleme!“, schrieb sie zu einem Schnappschuss, auf welchem sie erschöpft auf einer Couch liegt. Sie gibt also Entwarnung – ihr gehe es wieder gut. Dennoch machten sich die Zuschauer große Sorgen. „Ich dachte echt, du kippst jeden Moment um. Das tat mir echt leid, dass es live war!“, schrieb ein Fan in den sozialen Netzwerken.