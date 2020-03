Promis unter Palmen: Wo liegt die Villa? DAS ist der Drehort!

Es geht endlich los! SAT.1 zeigt ab dem 25. März 2020 die neue Show „Promis unter Palmen“. In der Sendung kämpfen die Kandidaten um ein stolzes Preisgeld von 100.000 Euro. Doch welche Stars sind eigentlich dabei? Und wo liegt der Drehort? KUKKSI hat alle Facts zusammengefasst!

Die Promis werden in einer Villa untergebracht. Dort wird das Zusammenleben auf eine harte Probe gestellt. Doch nicht nur das: In mehreren Spielen kämpfen die Kandidaten um 100.000 Euro. Zwei Teamkapitäne werden in jeder Folge bestimmt, die sich aus allen übrigen Kandidaten ihr Team zusammenstellen dürfen. In jeder Folge werden die Karten neu gemischt – die Kandidaten müssen sich also immer wieder auf neue Teamkollegen einstellen. Bei der anschließenden Team-Challenge müssen die Promis ihr Können unter Beweis stellen.

Das sind die Spielregeln

In jeder Folge werden durch ein heiteres Geschicklichkeitsspiel zwei Teamkapitäne ermittelt.

Die Teamkapitäne stellen ihre Teams in jeder Folge neu zusammen, somit sind in jeder Folge neue Teamkonstellationen möglich.

Das anschließende Teamduell (Mix aus Geschicklichkeit, Intelligenz, Mut, Sportlichkeit) entscheidet in jeder Folge über Sieg oder Niederlage.

Die Teamkapitäne sind automatisch eine Runde weiter.

Der Teamkapitän des Verliererteams muss zwei Promis seines Teams nominieren.

Das Gewinnerteam entscheidet einzeln in der direkten Konfrontation, welcher der beiden nominierten Promis die Villa sofort verlassen muss.

Der Sieger von „Promis unter Palmen“ gewinnt 100.000 €.

Das sind die Kandidaten

Eva Benetatou (27)

Matthias Mangiapane (36)

Ennesto Monté (44)

Désirée Nick (63)

Claudia Obert (58)

Janine Pink (32)

Ronald Schill (61)

Carina Spack (23)

Tobias Wegener (26)

Bastian Yotta (43)

Das ist der Drehort

Gedreht wird „Promis unter Palmen“ in Thailand – genauer gesagt in der Nähe von Phuket. Es handelt sich dabei um eine kleine Insel im Süden von Thailand. Sie ist rund 50 Kilometer lang und 22 Kilometer breit – es handelt sich dabei um die größte Insel des Landes. Durch eine schmale Wasserstraße ist sie vom Festland getrennt. In der Villa haben die Promis einen atemberaubenden Blick auf einen Strand mit vielen Palmen.

Wo ist die Villa?