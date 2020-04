Promis unter Palmen: Mobbing-Drama um Claudia Obert eskaliert!

Ging das zu weit? Die Kandidaten bei „Promis unter Palmen“ stellten sich komplett gegen Claudia Obert. Sie wurde nicht nur ausgegrenzt, sondern auch krass beleidigt und provoziert. Deshalb hat die Modeunternehmerin einen Entschluss gefasst und hat das Format verlassen.

Claudia Obert ist bei den Zuschauern sehr beliebt – bei den anderen Kandidaten umso weniger. Bei „Promis unter Palmen“ wird die Luxus-Lady komplett von der Gruppe ausgeschlossen und hinter ihrem Rücken gelästert. Die Nerven lagen seitdem bei Claudia Obert blank.

Kandidaten wettern gegen Claudia Obert

Die 58-Jährige wollte es sich auf dem Balkon gemütlich machen – dabei schob sie die Sachen von Carina Sprack zur Seite. Die 23-Jährige hat ihre Sachen dann wieder geordnet – daraufhin warf Claudia Obert diese in den Garten! Der Streit eskalierte dann komplett: „Soll ich deine Klamotten jetzt auch rausschmeißen? Aber ich habe Niveau im Gegensatz zu dir“, so die Blondine. „Junge, was ’ne H*re!“, sagte sie dann weiter.

Die anderen Kandidaten stellten sich komplett gegen Claudia Obert und lästerten über ihre Mitbewohnerin. „Die ist ein Hooligan, die ist hier nicht erwünscht“, wetterte Bastian Yotta. Und auch Matthias Mangiapane verlor kein gutes Wort über Claudia Obert. Als die Modeunternehmerin dann schlafen wollte, gesellten sich Carina Spack, Janine Pink und Bastian Yotta dazu – dort wollten sie demonstrativ ihre Nachtruhe stören und machten Lärm. „Weißt du, was wir alle haben, was du nicht hast? Jemanden zu Hause, der sich auf einen freut“, so Carina.

Die Powerfrau verlor die Nerven und brach in Tränen aus – daraufhin habe sie das Zimmer verlassen. „Wo bin ich hier nur gelandet? Mir fehlen echt die Worte“, so Claudia Obert. Am nächsten Morgen packte sie heimlich ihre Sachen und zog aus der Villa aus. Ein faires Verhalten der Kandidaten war das jedenfalls nicht… Die nächste Folge von „Promis unter Palmen“ zeigt SAT.1 am Mittwoch um 20:15 Uhr.