Promis unter Palmen: Désirée Nick muss gehen!

Die dritte Folge von „Promis unter Palmen“ hatte es mal wieder in sich. Harmonisch ging es in der Villa in Thailand nicht zu – stattdessen zogen mal wieder dunkle Wolken auf. Claudia Obert hat etwas zu tief ins Glas geschaut – die anderen Bewohner waren davon einfach nur noch genervt.

Mit ihrem Alkoholkonsum hat es sich Claudia Obert bei den anderen Promis ziemlich verscherzt. „Claudia, ich muss dir sagen, wenn du getrunken hast, machst du Fehler. […] Ich möchte dir nur mitteilen im Namen der Gruppe, wenn von dir heute eine Provokation am Tisch ausgeht, wirst du vom Essen ausgeschlossen“, meinte Bastian Yotta.

Claudia Obert macht sich unbeliebt

Und dann auch noch das: Nach einem Streit mit ihren Mitbewohnern zog sich Claudia Obert an den Strand zurück – das gilt in der Show als Regelverstoß. Das wurde geahnt: Sie wurde von dem Spiel ausgeschlossen, bei dem die Kapitäne für die Team-Challenges ausgewählt werden. Sie nahm das aber gelassen: „Ja, macht doch nichts. Dann mache ich mir eben einen entspannten Tag.“

Kandidaten wählen Désirée Nick raus

Dann ist die Entscheidung gefallen: Désirée Nick muss die Show verlassen! Noch dabei sind Janine Pink, Tobias Wegener, Ronald Schill, Carina Spack, Bastian Yotta, Claudia Obert und Matthias Mangiapane – die anderen Kandidaten kämpfen weiter um 100.000 Euro. SAT.1 zeigt „promis unter Palmen“ immer mittwochs um 20:15 Uhr.