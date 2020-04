Promis unter Palmen: Der Gewinner wurde enthüllt!

„Promis unter Palmen“ ist ein echter Erfolgs-Hit in SAT.1. Mehrere Stars verbringen dort die Zeit in einer Villa in Thailand – könnte harmonisch sein, ist es aber nicht. Denn schon zu Beginn flogen zwischen den Kandidaten schon die Fetzen. Jetzt kam sogar schon raus, wer das Format gewinnen wird.

Seit dem 25. März kämpfen zehn Promis um eine stolze Prämie von 100.000 Euro. In mehreren Spielen müssen sich die Kandidaten beweisen und am Ende jeder Show fliegt ein Star aus der Show. Nun wurde der angebliche Gewinner enthüllt – und das ausgerechnet von Konkurrenzsender RTL. Wer nicht wissen will, wer die Show gewinnt, sollte hier NICHT WEITERLESEN.

Wer ist der Sieger bei Promis unter Palmen?

„Promis unter Palmen“ lässt derzeit die Trash-TV-Herzen höher schlagen. Nachdem Läster-Königin Désirée Nick in der vergangenen Woche die Show verlassen musste, kämpfen noch sieben weitere Stars um den Sieg: Tobias Wegener, Carina Spack, Bastian Yotta, Janine Pink, Matthias Mangiapane, Claudia Obert und Ronald Schill sind noch im Rennen.Doch am Ende kann nur Einer die Show gewinnen – aber wer wird sich die Kohle schnappen?

Achtung, Spoiler!

In zwei Wochen soll sich entscheiden, wer sich die Krone holt. Claudia Obert ist derzeit das Hassobjekt in der Villa, doch bei den Zuschauern ist sie der absolute Zuschauerliebling. Sie soll die Show aber nicht gewinnen. Die Kohle soll demnach ein ganz anderer bekommen: „Wie RTL erfuhr, holt Protz-Proll-Unternehmer Bastian Yotta den Sieg“, schreibt der Sender auf seiner Website. Ob es tatsächlich so kommen wird, zeigt sich in den nächsten Wochen. Der Kampfgeist des 43-Jährigen scheint sich demnach wohl auszuzahlen. Das dürfte nicht nur für seine Mitstreiter, sondern vor allem auch für die Zuschauer ein Schock sein. Denn derzeit zählt er in der Villa nicht zu den beliebtesten Kandidaten… SAT.1 zeigt die neue Folge von „Promis unter Palmen“ immer mittwochs um 20:15 Uhr.