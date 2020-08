Promi Big Brother 2020: Hier liegt der Drehort!

Es geht wieder los: Die neue Staffel von „Promi Big Brother“ startet am Freitag in SAT.1. 16 Bewohner werden das Haus ordentlich aufmischen. Insgesamt dauert die Staffel diesmal ganze drei Wochen – das ist so lang, wie noch nie. Doch wo liegt eigentlich der Drehort?

Doch Big Brother freut sich in diesem Jahr nicht nur auf mehr Sendezeit, sondern auch auf mehr Bewohner: 16 prominente Zeitgenossen lassen sich ab Freitag, 7. August, um 20:15 Uhr live in SAT.1 und auf Joyn auf das Abenteuer „Promi Big Brother“ ein. Sie tauschen ihr bisheriges Leben zwischen rotem Teppich, Blitzlicht und Selfies gegen die ihnen noch unbekannte Welt des großen Bruders ein. 24 Stunden unter Kamerabeobachtung. Kein Kontakt zur Außenwelt. Nur einer, der die Regeln vorgibt und sie Tag für Tag vor neue Herausforderungen stellen wird.

Das sind die ersten 12 Bewohner

Wimbledon-Siegerin Claudia Kohde-Kilsch

Ex-Frau von Adel Tawil und Schauspielerin Jasmin Tawil

Ballermann-Ikone Ikke Hüftgold

Kelly-Family-Powerfrau Kathy Kelly

Reality-Sternchen Emmy Russ

„Love Island“-Womanizer Mischa Mayer

Soap-Darstellerin Elene Lucia Ameur

Teleshopping-Moderator Sascha Heyna

Soap-Darstellerin Saskia Beecks

Schweizer „Bachelorette“ und Moderatorin Adela Smajic

Szene-DJ und Schauspieler Senay Gueler

Social-Media-Star Udo Bönstrup

Das ist der Drehort

Wie auch in den vergangenen Jahren wird die Sendung in den MMC Studios im Coloneum in Köln produziert. Das Gelände liegt im Ortsteil Ossendorf. Wenn Marlene Lufen und Jpochen Schropp die Show moderieren, können sogar Zuschauer anwesend sein – in den vergangenen Monaten waren Zuschauer aufgrund der Corona-Pandemie in fast allen TV-Shows undenkbar. Insgesamt werden aber nur 100 Gäste zugelassen und es gelten strenge Hygienemaßnahmen – auf der Open-Air-Tribüne gibt es feste Plätze, außerhalb der Sitzplätze gilt eine Mund-Nase-Schutz-Pflicht und der Mindestabstand muss eingehalten werden.

Das sind die Sendezeiten

Die Eröffnungsshow läuft am 07. August 2020 um 20:15 Uhr in SAT.1. Die regulären Folgen werden dann täglich um 22:15 Uhr ausgestrahlt – außer montags und freitags. Denn dann läuft die Show immer zur Primetime. Und auch diesmal wird es wieder die Late-Night-Show auf sixx geben, welche immer nach der Show in SAT.1 gegen Mitternacht laufen wird. Einen Livestream gibt es bei Joyn. Eine Wiederholung der regulären Sendung läuft dann immer nochmals nachts in SAT.1. Mehr News zu „Promi Big Brother“ und den Kandidaten gibt es HIER bei KUKKSI.