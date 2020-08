Promi Big Brother 2020: Emmy Russ will sich nackt zeigen!

Bei „Promi Big Brother“ ist ein echter Hingucker dabei: Emmy Russ zieht nämlich ins Haus! Ihre sexy Kurven will die Blondine nicht verstecken – ganz im Gegenteil: Der TV-Star würde sich in der Show sogar nackt zeigen.

Bekannt wurde die 21-Jährige durch die ProSieben-Show „Beauty & The Nerd“. Seitdem arbeitet die Blondine an ihrem Fame und will bekannt werden. Bei Instagram hat Emmy Russ immerhin schon 52.000 Fans. Die Follower-Zahlen dürften wohl dank ihrer Teilnahme bei „Promi Big Brother“ weiter in die Höhe schießen. „Ich will mich gerne wieder zeigen, denn ich bin sehr gerne präsent, egal ob privat oder in der Öffentlichkeit. Ich bin bereit für eine neue Herausforderung: es ist spannend, nicht zu wissen, was auf einen zukommt und vor allem wer“, sagt Emmy Russ in einem Interview mit SAT.1.

Das ist ihre größte Herausforderung

Die ehemalige „Beauty & The Nerd“-Kandidatin hat auch verraten, was ihre größte Herausforderung wird. „Die größte Herausforderung werden die Menschen sein, die mit mir dort leben werden. Das ist eigentlich immer mein Problem: Die meisten Leute kommen mit mir nicht klar und ich auch nicht mit ihnen. Das liegt an meinem Charakter. Man sieht seine eigenen Fehler oft nicht ein, oder merkt sie erst gar nicht. Das ist zumindest bei mir der Fall. Viele stört meine Art und Weise. Warum auch immer (lacht). Ich würde mich selbst als offene, abenteuerlustige Person beschreiben. Aber ich bin auch sehr direkt und sage immer, was ich denke. Und manchmal vielleicht auch in Situationen, in denen es nicht hätte sein sollen“, erzählt die Kandidatin.

Emmy Russ würde sich nackt in der Dusche zeigen

Emmy Russ hat auch kein Problem, sich nackt unter der Dusche zu zeigen. „Für mich ist es generell kein Problem, nackt oder oben ohne unter die Dusche zu gehen. Ich bin zeigefreudig und zeige gerne, was ich habe. Aber ich werde das abhängig von der Situation machen und davon, mit wem ich da gerade bin. Wenn ich jemanden beeindrucken will, werde ich vielleicht sofort nackt duschen“, erzählt sie.

In dieser Situation wäre sie lieber unbeobachtet

Gibt es aber dennoch einen Moment, in welchem die 21-Jährige lieber unbeobachtet wäre? „Die Kamerabeobachtung kenne ich schon von „Beauty & The Nerd“, das stört mich nicht. Im Gegenteil! Ich mag es, dass ich mich dieses Mal von mehreren Seiten zeigen kann, als mich die Leute bis jetzt kennen. Aber wenn ein hübscher Typ im Haus ist, mit dem ich ein bisschen Privatsphäre haben will, wäre ich vielleicht lieber unbeobachtet“, so Emmy Russ. Die neue Staffel von „Promi Big Brother“ zeigt SAT.1 ab dem 07. August 2020 um 20:15 Uhr. Mehr News zu „Promi Big Brother“ und den Kandidaten gibt es HIER bei KUKKSI.